垃圾徵費生效首6個月設適應期 謝展寰︰若有需要考慮延長

垃圾徵費延至8月1日起實施，生效後首6個月設適應期，期間對違規人士會盡量給予口頭警告而非執法。環境及生態局長謝展寰昨在立法會大會上回覆質詢時表示，6個月的適應期並不短，但政府的目的是要推廣，讓全民學習改變行為，有需要可考慮延長適應期。

謝展寰提到，留意到有網購平台聲稱出售指定垃圾袋，當局查證非授權零售商，已交海關跟進。他指雖然偽冒垃圾袋較便宜，但並非法律規定的指定袋，市民不能用來棄置垃圾。

議員關注物管公司藉詞濫收管理費

市民買指定袋已產生額外開支，有物管公司揚言因垃圾徵費要加管理費，要為住客「執手尾」，擬加管理費，加幅達一、兩成，令守法居民無辜要承擔相關成本。民建聯何俊賢關注實施後可能出現濫收管理費的情況；工聯會陳穎欣指，政府評估3至4人家庭每個月因垃圾徵費額外增加30至40元支出，但「管理費一加便加60元，未垃圾徵費市民先被打六十大板。」謝展寰說，垃圾收費沒有改變垃圾的處理方式；又指目前棄置大型垃圾也要付出金錢，認為最重要是解說清楚，避免誤會。