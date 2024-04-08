垃圾徵費試行兩周 謝展寰：指定袋 使用率僅二成多 議員社區組織飲食業質疑8.1全面推行

政府4月1日推出垃圾徵費先試先行計劃，在全港設14個試點，當中包括政府大樓、公私營住宅、商場、食肆及院舍。環境及生態局長謝展寰表示，近一周以來各試點指定袋使用率比例參差，由兩成多至一半不等，又重申政府會以務實態度處理全面推行時間。有議員認為當局必須積極提高住戶指定袋的使用率，建議可增設流動服務諮詢站，解答居民問題；亦有社區組織望計劃延期實施。 謝展寰指，試點內大部分居民願意參與，一般有八至九成人均願意領取指定袋，惟使用率比例參差，由兩成多至一半不等，其中以私人住宅、商店及院舍參與率較高。他提到，過程中亦留意到即使指定袋免費，仍有少數住戶不願意參與，認為與住客背景和工作類型有關。他又估計，部分「三無」大廈的住戶平日工作辛苦，未有留意大廈通告，故不知道計劃推行，甚或會抗拒。

意見批評指定袋設計 謝展寰續指，所收集的意見中，有院舍反映對指定袋的形狀為平口，認為不容易包起垃圾，建議增加指定袋長度；又有住戶指現時的袋形難打結，提議要在袋的兩邊增設帶或挽手。 對於有市民認為回收設施距離住宅太遠。謝展寰表示，技術上不可能短時間內將回收設施加倍。被問到8月1日如期全港推展垃圾徵費的機會是否很微，他說不希望在未全盤檢視成效下作任何推測，但強調政府會以務實態度處理，考慮是否有處理方法，再部署下一步工作。

飲食業界指徵費令成本大增 試點食肆之一、新蒲崗新光宴會廳負責人胡珠認為，經濟仍未完全復甦下，政府應審慎考慮是否如期推行垃圾收費。他指出，酒樓每月要多花6千至8千元購買指定袋處理廚餘，亦要額外增加人手處理，擔心員工怕麻煩「跳槽」。 社協稱三無大廈居民未了解 冀延期推行 社區組織協會副主任施麗珊指，大部分三無大廈的住戶仍未了解相關細節，本以為當局揀選試點時，已與居民溝通清楚，但現在就似乎不是，她建議可派單張到住戶家中，加強宣傳成效。她又期望，全港垃圾徵費能延期實施，建議當局現階段先做好廚餘回收及增加綠在區區等回收點，亦應允許「一袋多用」，讓商店派發膠袋時以指定垃圾袋替代，以減輕三無大廈住戶的經濟負擔。