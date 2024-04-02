垃圾徵費首日試行 「三無大廈」居民：指定袋不足 酒樓：無人手作分類增經營成本

垃圾徵費原定昨起全面實施，惟當局於今年1月下旬宣佈，政策延至8月實施；並推出先試先行計劃，昨起在全港14個地點進行，當中包括政府大樓、公私營住宅、商場、食肆及院舍。有深水埗「三無大廈」試點住戶表示，環保署派發的指定垃圾袋數目和大細不足，又指不了解垃圾分類的執行細節。食肆方面，有酒樓表示，試行第一天順利，並指垃圾徵費後開支會增加，擔心加價會進一步影響經營。
「都市固體廢物徵費」計劃，即「垃圾徵費」昨起試行的14個試點中，包括兩幢位於深水埗的「三無大廈」，本報記者實地了解首天試行情況。其中，位於長沙灣道58號，樓高5層的住宅，有聘用請清潔人員，大廈部分單位門外的梯間有用指定袋盛載的垃圾，而梯間垃圾桶亦套上大型的指定垃圾袋。另外，每層公用地方都貼有先行計劃海報，提醒住戶使用指定垃圾袋，並且貼有廚餘回收步驟簡介和環保署團隊的聯絡方式。
另一位於北河街15號及17號、樓高7層的「三無大廈」，沒有聘請清潔工，大廈地下梯間張貼的「先行先試」海報遭人撕毀，亦有部分劏房門外仍放置著未用的指定袋。住戶林先生表示，數星期前已有環保署人員到訪並派發約40個15公升的指定袋；但他認為垃圾袋過細，「我屋企有7個人，每日一定丟一次垃圾，肯定唔夠用」。林先生又提到署方人員曾向其家人講解垃圾分類事宜，但他坦言仍不太清楚如何分類，故未有跟隨垃圾分類要求。
至於房協轄下的荃灣滿樂大廈為住宅大廈試點之一，有居民認為指定袋價錢太貴，會減少扔垃圾，另屋苑預計6月才加裝廚餘收集機，居民目前要走到附近的福來邨處理廚餘回收。
酒樓：每月開支料增逾6000元
食肆方面，規模最大的試行食肆是新蒲崗的酒樓：新光宴會廳，酒樓經理透露，獲發兩種分別660公升和240公升的指定袋，然而指定袋不夠長，盛載茶葉等濕垃圾時水分向底部沉積，導致指定袋未能套穩垃圾桶。她又預料徵費實施後每月成本會增加逾6,000元，但飲食業市道低迷，擔心加價會進一步影響經營。
至於旺角的中式酒樓鋿晶館，座位數目約90個，店主陳先生表示，酒樓每日大約需用8至9個100公升指定袋，以及1個50公升的指定袋，已向環保署要求提供所需指定袋，而因人手不足，酒樓不會進行垃圾分類。他續指，「用咗一個朝早，伙記暫時未有讚或者投訴個袋」，但相信未來全面實施時，酒樓運作程序須磨合，「以前早班同事會掉埋垃圾，未來如果個垃圾袋仲有位，可能等到夜班同事放工先掉」。
另外，商場方面，屯門卓爾廣場垃圾房設置多個大型垃圾桶，有套上綠色指定袋用作「包底」，內裡已裝有未有使用指定袋包裝的垃圾。至於大埔新達廣場和洗手間的小型垃圾桶仍用白色普通垃圾袋；新達廣場內部分商戶則已轉用指定垃圾袋，廣場的雙轆有蓋垃圾桶亦轉用指定垃圾袋。
環境局：繼續到訪試點
環境及生態局昨於社交網頁指，局長謝展寰和環境保護署長徐浩光昨前往新生精神康復會屯門長期護理院，了解「先行先試」實際操作。有院舍負責人認為使用指定袋後，加強員工對源頭減廢意識，但需時適應垃圾分類，亦要評估開支及成本；另有員工建議改進指定袋設計，如要方便打結等。當局重申，試行期間專隊會記錄由垃圾收集的流程運作安排及需要解決等事項，以求精準全面探討計劃實施時遇到的問題；而局長及署長將繼續視察實際操作情況。
對於有指試行的「三無大廈」居民未收到當局派發的指定袋，環境保護署指，團隊早前已到各試點聯絡居民及商戶講解，但部分住戶不在家，當時已留下聯絡電話以便跟進。署方又指，推行計劃首日亦發現部分住戶及商戶有需要跟進的情況，指「先行先試」剛起步，團隊會主動跟進、盡早解決，並鼓勵參與者如實反映問題。