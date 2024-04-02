垃圾徵費首日試行 「三無大廈」居民：指定袋不足 酒樓：無人手作分類增經營成本

垃圾徵費原定昨起全面實施，惟當局於今年1月下旬宣佈，政策延至8月實施；並推出先試先行計劃，昨起在全港14個地點進行，當中包括政府大樓、公私營住宅、商場、食肆及院舍。有深水埗「三無大廈」試點住戶表示，環保署派發的指定垃圾袋數目和大細不足，又指不了解垃圾分類的執行細節。食肆方面，有酒樓表示，試行第一天順利，並指垃圾徵費後開支會增加，擔心加價會進一步影響經營。

「都市固體廢物徵費」計劃，即「垃圾徵費」昨起試行的14個試點中，包括兩幢位於深水埗的「三無大廈」，本報記者實地了解首天試行情況。其中，位於長沙灣道58號，樓高5層的住宅，有聘用請清潔人員，大廈部分單位門外的梯間有用指定袋盛載的垃圾，而梯間垃圾桶亦套上大型的指定垃圾袋。另外，每層公用地方都貼有先行計劃海報，提醒住戶使用指定垃圾袋，並且貼有廚餘回收步驟簡介和環保署團隊的聯絡方式。

另一位於北河街15號及17號、樓高7層的「三無大廈」，沒有聘請清潔工，大廈地下梯間張貼的「先行先試」海報遭人撕毀，亦有部分劏房門外仍放置著未用的指定袋。住戶林先生表示，數星期前已有環保署人員到訪並派發約40個15公升的指定袋；但他認為垃圾袋過細，「我屋企有7個人，每日一定丟一次垃圾，肯定唔夠用」。林先生又提到署方人員曾向其家人講解垃圾分類事宜，但他坦言仍不太清楚如何分類，故未有跟隨垃圾分類要求。

至於房協轄下的荃灣滿樂大廈為住宅大廈試點之一，有居民認為指定袋價錢太貴，會減少扔垃圾，另屋苑預計6月才加裝廚餘收集機，居民目前要走到附近的福來邨處理廚餘回收。