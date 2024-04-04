垃圾徵費｜三無大廈居民：計劃實行難 指定袋收費過高

政府就垃圾徵費推出「先行先試」計劃，周一起在全港14個地點進行，環保署長徐浩光一連兩日到訪試點處所，了解住戶和商戶的反應和需要。多個處所住戶、物管人員或負責人，均對徐浩光提出不同疑慮，包括深水埗北河街及長沙灣道的「三無」大廈其中兩個試點，有三無大廈居民向徐浩光反映，計劃實行困難、指定袋收費過高，加上大廈缺乏管理，認為必然有住戶會違規處理垃圾。亦有居民認為回收資訊不足，回收設施距離太遠及不便，應加強推廣及支援。環保署表示，會認真考慮「先行先試」收集到的結果，意見和試行的經驗，更好掌握整體情況，為下一步作務實部署和處理。

商場前線人員反映指定袋設計問題

大埔新達廣場和屯門卓爾廣場的前線人員反映兩款最大型指定袋(240公升及660公升)設計上的問題，建議改善設計，例如加長垃圾袋、袋口加設粗帶或索帶方便紮起。商場方面亦反映每日需處理大量棄置發泡膠箱，要求環保署提供更妥善的處理方法和支援。

兩間食肆負責人表示，會配合「先行先試」，但政府亦須考慮現時的營商環境，顧及業界人手短缺及地方不足等問題，推行分類回收和垃圾收費會增加業界的經營成本及壓力。員工則反映指定袋的設計有待改善，以及廚餘和其他回收物分類收集時遇到的操作問題。