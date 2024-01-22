垃圾徵費｜個別住宅樓宇會試行計劃　公屋會出售指定垃圾袋

垃圾徵費延至8月1日實施，政府部門會如期在4月1日先試行計劃。環境及生態局指，同時會物色一些其他樓宇作實地展示，會向參與展示的住宅樓宇，免費提供指定垃圾袋及標籤。
局方向立法會提交文件，交代實施垃圾徵費準備工作的進展。有關銷售指定袋安排，除了早前公布的零售點，環保署正安排與豐澤和屈臣氏簽訂協議。另外，會在公共屋邨管理處承辦商辦事處，或透過自動售賣機出售指定袋及標籤予公屋租戶。署方會向銷售指定袋和指定標籤的物管公司、清潔或保安服務承辦商，按銷售量提供服務費以應付額外開支，並鼓勵他們參與。
政府舉辦多場簡介會
為協助不同持份者了解垃圾徵費安排，環保署指截至去年12月，已舉辦超過250場會議及簡介會，聯繫超過11,000 名來自不同業界的持份者。與此同時，署方已為不同的大廈組織安排簡介會，截至去年12月底，環保署已舉辦52 場簡介會，共超過6,000人參與。署方亦就不同工商業界及公共機構處所，例如工商業樓宇、食肆、商場等舉辦培訓簡介會，截至去年12月底，環保署已舉辦約60場簡介會，共超過5,000人參與。
截至本月初，環保署透過電視、電台、公共交通工具、大廈大堂等電視屏幕，合共播放超過13,000次宣傳短片；在各區政府設施、公共交通工具展示近4,000張宣傳橫額、海報及廣告等。為配合宣傳工作，環保署自去年7月提升其客戶服務中心和設立專設熱線，以便處理公眾有關垃圾收費的查詢。現時熱線以及垃圾收費專題網站每天平均收到約200 個查詢。
正在公共屋邨安裝智能廚餘回收桶
至於廚餘收集，環保署由去年第4季已開始逐步在全港所有公共屋邨，安裝智能回收桶收集廚餘，目標在今年內完成。署方預計在農曆新年前將會有100個公共屋邨安裝了智能廚餘回收桶，覆蓋超過710座樓宇及約115萬名居民，佔全港約一半的公共屋邨。此外，環保署正透過基金協助私人住宅樓宇安裝智能回收桶收集廚餘，預計在農曆新年前上述項目共覆蓋30個私人屋苑及3條鄉村，合共安裝約100部智能廚餘回收桶。