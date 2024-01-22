熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-22 13:35:52

垃圾徵費｜個別住宅樓宇會試行計劃　公屋會出售指定垃圾袋

分享：
垃圾徵費｜個別住宅樓宇會試行計劃　公屋會出售指定垃圾袋

垃圾徵費｜個別住宅樓宇會試行計劃　公屋會出售指定垃圾袋

垃圾徵費延至8月1日實施，政府部門會如期在4月1日先試行計劃。環境及生態局指，同時會物色一些其他樓宇作實地展示，會向參與展示的住宅樓宇，免費提供指定垃圾袋及標籤。

局方向立法會提交文件，交代實施垃圾徵費準備工作的進展。有關銷售指定袋安排，除了早前公布的零售點，環保署正安排與豐澤和屈臣氏簽訂協議。另外，會在公共屋邨管理處承辦商辦事處，或透過自動售賣機出售指定袋及標籤予公屋租戶。署方會向銷售指定袋和指定標籤的物管公司、清潔或保安服務承辦商，按銷售量提供服務費以應付額外開支，並鼓勵他們參與。

政府舉辦多場簡介會

為協助不同持份者了解垃圾徵費安排，環保署指截至去年12月，已舉辦超過250場會議及簡介會，聯繫超過11,000 名來自不同業界的持份者。與此同時，署方已為不同的大廈組織安排簡介會，截至去年12月底，環保署已舉辦52 場簡介會，共超過6,000人參與。署方亦就不同工商業界及公共機構處所，例如工商業樓宇、食肆、商場等舉辦培訓簡介會，截至去年12月底，環保署已舉辦約60場簡介會，共超過5,000人參與。

垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖）

截至本月初，環保署透過電視、電台、公共交通工具、大廈大堂等電視屏幕，合共播放超過13,000次宣傳短片；在各區政府設施、公共交通工具展示近4,000張宣傳橫額、海報及廣告等。為配合宣傳工作，環保署自去年7月提升其客戶服務中心和設立專設熱線，以便處理公眾有關垃圾收費的查詢。現時熱線以及垃圾收費專題網站每天平均收到約200 個查詢。    

Ad Block

正在公共屋邨安裝智能廚餘回收桶

至於廚餘收集，環保署由去年第4季已開始逐步在全港所有公共屋邨，安裝智能回收桶收集廚餘，目標在今年內完成。署方預計在農曆新年前將會有100個公共屋邨安裝了智能廚餘回收桶，覆蓋超過710座樓宇及約115萬名居民，佔全港約一半的公共屋邨。此外，環保署正透過基金協助私人住宅樓宇安裝智能回收桶收集廚餘，預計在農曆新年前上述項目共覆蓋30個私人屋苑及3條鄉村，合共安裝約100部智能廚餘回收桶。

垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受