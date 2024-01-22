垃圾徵費｜個別住宅樓宇會試行計劃　公屋會出售指定垃圾袋

垃圾徵費延至8月1日實施，政府部門會如期在4月1日先試行計劃。環境及生態局指，同時會物色一些其他樓宇作實地展示，會向參與展示的住宅樓宇，免費提供指定垃圾袋及標籤。

局方向立法會提交文件，交代實施垃圾徵費準備工作的進展。有關銷售指定袋安排，除了早前公布的零售點，環保署正安排與豐澤和屈臣氏簽訂協議。另外，會在公共屋邨管理處承辦商辦事處，或透過自動售賣機出售指定袋及標籤予公屋租戶。署方會向銷售指定袋和指定標籤的物管公司、清潔或保安服務承辦商，按銷售量提供服務費以應付額外開支，並鼓勵他們參與。