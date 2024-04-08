垃圾徵費｜傳統節日酌情免用指定袋棄大型廢物　江玉歡：難達環保初心不如及早宣布無限期延後

垃圾徵費押後至今年8月1日實施，但坊間對政策仍抱有大量疑問。選委界立法會議員江玉歡今年1月去信環境及生態局提出30個問題，事隔兩個多月終在今日收到環保署回信。署方表示，在歲晚大掃除、農曆新年、聖誕節、清明節和重陽節等垃圾棄置量較多的傳統節日，酌情指定一些日期免除使用指定袋或指定標籤棄置大型廢物、聖誕樹和年花等責任，以方便市民。

已要求各部門避免派發過多紀念品

環保署以13頁信件逐條回覆江玉歡的問題，包括有市民質疑要把一支地拖棍鋸開兩段入袋棄置不切實際。署方解釋，現時不少地拖棍手柄可伸縮或以塑膠、金屬製造，把地拖頭拆出後便可分開回收，建議市民購買日用品時可考慮其設計，以配合減廢回收。政府又指，會重點在源頭打擊供應和售賣偽冒指定袋的行為，而不是市民。

就嬰兒及有需要使用尿片者，環保署沒有正面回應會否得到政府額外津貼，重申一般三人家庭在進行分類回收後，預計每月需要約30元棄置垃圾，並會每月向綜援及長者生活津貼受惠人發放10元津貼。另外，署方指政府已要求各政策局或部門採取適當措施推動環保及減少廢物，如避免製作和派發過多紀念品、盡量提供環保或實用的紀念品和避免濫印單張、小冊子等。

江玉歡促盡快無限期押後免後知後覺

環保署在回信又解釋，由於提問內容涵蓋多方面具體運作細節及分類回收配套設施詳情，以及有不少具參考價值建議，因此在準備回覆時花了較長時間，審視能否適當地改善或微調垃圾徵費執行安排及細節。江玉歡今日下午直言，當局多年嘗試推動垃圾徵費未果，今時今日想揠苗助長並非易事，呼籲應通過「先行先試」找到問題痛點，對症下藥、科學決策，才能找到推動政策最好方法。

江玉歡晚上再補充，只看特定節日豁免用指定袋和建議市民購買特定設計的日用品等首5條問題答覆，已感覺到政策對環保和源頭減廢難以奏效，難以達到其環保之初心。她又批評現有「先行先試」計劃範圍極小，測試能力有限，「有點力不從心的感覺」，不如及早宣布措施無限期延後。她指這樣亦反映政府肯聆聽民情民意，直言若再等一會才決定押後，「恐怕捉不住民情之餘，反而有點後知後覺之嫌。」