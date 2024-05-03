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2024-05-03 14:18:02

垃圾徵費｜先行先試住戶用指定袋合規率參差　公屋私人住宅兩至五成

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垃圾徵費生效後，市民需要以指定膠袋棄置垃圾。(資料圖片／陳奕釗攝)

垃圾徵費生效後，市民需要以指定膠袋棄置垃圾。(資料圖片／陳奕釗攝)

垃圾徵費「先行先試」已進行大約一個月，環保署表示，指定袋使用率方面，於14個試點當中，住戶的合規率較參差，公營房屋及私人住宅的合規率平均由兩成至五成多不等，三無大廈的合規率只有一至兩成。而基於相關管理層的要求，院舍、食肆和政府大樓等一般都全部合規，商場的使用率約七成。

 

對食肆、商戶及院舍經營成本構成壓力

多個試點群組包括食肆、院舍、政府大樓的領取免費指定袋的百分比達100%，而商場及公私營住宅包括三無大廈，維持在八至九成以上。據當局觀察所見，住宅試點派發最多的是15公升指定袋，而院舍、食肆、商業處所派發最多的是75公升和100公升的指定袋。

環保署又說，垃圾棄置量方面，初步觀察有個別住宅、院舍及食肆試點與試行前相比有所減少，而回收量例如廚餘、玻璃樽等亦有增加。當局亦觀察到垃圾徵費對食肆、商戶及院舍的經營成本構成壓力。

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本月27日向立法會交代

環保署表示，有關由區議員協助政府於試點以不記名方式進行的「先行先試」問卷調查，署方合共收集了750名不同持份者的意見和試行經驗。不同試點群組的回應比率由24%至100%不等。有關問卷已全部收回，相關結果仍在整理及分析當中。

署方又說，有關試行期間發現的問題及參與者的意見，均會反映於試行計劃的報告，並將會本月27日向立法會交代。

原文刊登於 香港電台

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