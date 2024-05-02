垃圾徵費｜「先行先試」屋苑指逾九成住戶取指定袋 惟僅兩成人試用

垃圾徵費「先行先試」進行約一個月，有試行計劃的屋苑物業管理公司負責人表示，超過九成住戶已經領取試行的指定垃圾膠袋，但實際試用的住戶只有大約兩成，認為試行以來採用指定袋的住戶數目並無增加，但清潔工處理垃圾的時間就倍增。
潘建良：膠袋容量不足皆因居民源頭分類意識不足
本身是柴灣連翠邨的物業管理公司負責人、物業服務公司協會主席潘建良在節目《千禧年代》表示，居民反映現時派的15公升綠色膠袋容量，相對原先用的白色垃圾袋較小，不足以盛載原先的垃圾量。他認為，居民的垃圾源頭分類意識不足，金屬及塑膠亦當作垃圾丟棄，令垃圾數量較多。他亦估計，由於現時計劃只是試行，欠約束力，令居民對使用指定袋的意願較為放鬆。
潘建良：清潔工人的休息時間要減少
行政長官李家超日前曾到連翠邨視察，並與清潔工交談。潘建良認為，清潔工反映的意見全面及真確，包括處理垃圾的時間較以前多了一倍。他相信，工人要將試行的綠色指定袋與現時住戶一般慣用的白色垃圾袋分開，綠色袋可直接運走，白色袋就要另外以大型的綠色指定袋盛載才可以運走。另外，工人亦要視察有關膠袋有無穿破，令工作時間倍增。他表示，已加派清潔工人手處理，但工人的休息時間要減少，屋苑有向工人多付津貼作補償。
原文刊登於 香港電台