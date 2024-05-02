垃圾徵費｜「先行先試」屋苑指逾九成住戶取指定袋 惟僅兩成人試用

垃圾徵費「先行先試」進行約一個月，有試行計劃的屋苑物業管理公司負責人表示，超過九成住戶已經領取試行的指定垃圾膠袋，但實際試用的住戶只有大約兩成，認為試行以來採用指定袋的住戶數目並無增加，但清潔工處理垃圾的時間就倍增。

潘建良：膠袋容量不足皆因居民源頭分類意識不足

本身是柴灣連翠邨的物業管理公司負責人、物業服務公司協會主席潘建良在節目《千禧年代》表示，居民反映現時派的15公升綠色膠袋容量，相對原先用的白色垃圾袋較小，不足以盛載原先的垃圾量。他認為，居民的垃圾源頭分類意識不足，金屬及塑膠亦當作垃圾丟棄，令垃圾數量較多。他亦估計，由於現時計劃只是試行，欠約束力，令居民對使用指定袋的意願較為放鬆。