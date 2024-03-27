垃圾徵費｜「先行先試」計劃下周一實行 謝展寰今視察處所準備情況

都市固體廢物收費(垃圾收費)「先行先試」計劃下周一起在14個處所實行。環境及生態局長謝展寰今日(27日)視察計劃處所，了解場地的準備情況。他表示，到訪的『先行先試』處所表示已經準備就緒，相信『先行先試』的經驗和結果會協助政府更好掌握整體情況。另外，環保署表示，「先行先試」4月1日展開，各參與處所當天才開始使用指定袋，因此預料大多數場所4月2日才會收集到用指定袋棄置的垃圾。 謝展寰首先在環保署長徐浩光和政府產業署長馮建業陪同下，視察西九龍政府合署南座樓層的指定垃圾收集點和回收區域，以及地庫中央垃圾收集房，了解場地的準備情況；並聽取人員簡介「先行先試」的準備工作進展，包括與大樓內其他部門的協調和宣傳工作等。他其後又到訪金鐘海富中心的大家樂快餐店，視察廚房處理垃圾的過程，聽取餐廳負責人對垃圾收費的看法、實行時可能會遇上的問題及各項執行的實際安排和需要。謝展寰感謝大家樂集團對環保署推行「先行先試」的支持。

謝展寰指，今天我們到訪處所表示已經準備就緒，衷心感謝所有為『先行先試』出力的政府部門、機構及人士，特別是各參與處所的支持及配合。他相信『先行先試』的經驗和結果會協助政府更好掌握整體情況。

環保署人員隨後就試驗探訪住戶或業戶 另外，環保署長徐浩光同日亦聯同環保署人員前往位於九龍城的成龍居，實地觀察該單幢式住宅大廈的準備情況，包括物業管理公司及清潔前線員工如何作出配合，並與到管理處領取垃圾收費指定袋的居民傾談，了解大廈附近的回收配套。徐浩光為衆人打氣，感謝他們參與「先行先試」，與政府攜手踏出這關鍵一步。