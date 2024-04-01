垃圾徵費｜ 「先行先試」計劃今起展開 謝展寰視察相關處所 有院舍反映目前最關心成本問題

垃圾徵費「先行先試」計劃今日(1日)展開，政府向6類處所，合共14個試點派發指定垃圾袋。環境及生態局局長謝展寰和環境保護署署長徐浩光視察相關處所，了解首日試行情況。有院舍員工分享對指定袋在使用上的意見，表示設計方面可以改進，方便打結。

有院舍反映目前最關心成本問題

他們下午前往新生精神康復會屯門長期護理院，了解計劃在院舍的實際操作，並視察垃圾收集、分類回收、廚餘回收的情況。院舍負責人認為使用指定袋後，加強了員工對源頭減廢的意識。不過員工需要時間適應垃圾分類，而成本問題也需要「先行先試」來幫助確定。員工亦分享對指定袋在使用上的意見，表示設計方面可以改進，方便打結。