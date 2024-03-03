垃圾徵費｜兩成半劏房戶為減少用垃圾袋 擬將廚餘倒入馬桶沖走

政府8月1日於實施垃圾徵費，香港社區組織協會上月訪問306名低收入劣居所租客，結果發現43.1%劏房居民贊成容許一袋多用，要求商店將散裝單個指定袋代替塑膠購物袋，37.6%希望政府可以定期幫忙到三無大廈收垃圾，尤其是大型垃圾。但為減少用垃圾袋，逾半人表示改為將多於一天的垃圾集合及棄置，兩成半會將廚餘倒入廁所馬桶，或引致衛生及渠口淤塞問題。
43.1%贊成容許一袋多用
逾九成受訪者表示有身體力行支持環保，包括自備購物袋、使用可重用水樽、使用二手物品等習慣，調查機構指，現時不少劏房困難人士會儲起購物時所得的膠袋用作拋置垃圾，若要買新的垃圾袋不單增加開支，反而造成更多膠袋，與環保原意背道而馳。43.1%人贊成容許一袋多用，要求商店將散裝單個指定袋代替塑膠購物袋。
憂大廈喉管倒塞增 維修成本
98.7%劏房租客製造的垃圾首位是「食物廚餘在內的家居垃圾」（98.7%），當中只有2.9%會使用智能廚餘機。68%人傾向每日棄置一次家居垃圾、一成半每日棄置兩次或以上，避免造成臭味；惟逾七成受訪者表示會配合政策減少製造家居垃圾，但逾半受訪者適應方式改為將多於一天的垃圾集合及棄置，兩成半會將廚餘倒入廁所馬桶，以減少垃圾袋的使用及丟垃圾的頻率，或反而引起家居衛生問題及大廈喉管倒塞等問題，增加大廈維修成本。
四成垃圾屬包裝或即棄塑膠
垃圾種類中，除廚餘外，「包裝或即棄塑膠（包裝袋、紙皮、一次性塑膠餐具等）」第二多，約佔四成。調查團體指，部分電商、速遞、外賣商過度包裝產品，例如層數過多、選材難以分解等，遠超出商品的原有的運輸及保護功能，認為本港應鼓勵推出綠色包裝。
37.9%並不清楚所居的大廈是否屬三無大廈可獲費垃圾袋
雖然政府表示首 6 個月的適應期會向部份房屋類型的住戶派發每月 20 個 15 升的膠袋，37.9%受訪者其實並不清楚自己所居的大廈是否屬於三無大廈，而另有四成（39.5%）居於舊區樓宇但非居於三無大廈的受訪者誤以為自己亦可以領取免費膠袋，55.9%不確定出租者是否願意發出有效的地址證明，例如租約/租單等。