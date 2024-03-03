垃圾徵費｜兩成半劏房戶為減少用垃圾袋 擬將廚餘倒入馬桶沖走

政府8月1日於實施垃圾徵費，香港社區組織協會上月訪問306名低收入劣居所租客，結果發現43.1%劏房居民贊成容許一袋多用，要求商店將散裝單個指定袋代替塑膠購物袋，37.6%希望政府可以定期幫忙到三無大廈收垃圾，尤其是大型垃圾。但為減少用垃圾袋，逾半人表示改為將多於一天的垃圾集合及棄置，兩成半會將廚餘倒入廁所馬桶，或引致衛生及渠口淤塞問題。

43.1%贊成容許一袋多用

逾九成受訪者表示有身體力行支持環保，包括自備購物袋、使用可重用水樽、使用二手物品等習慣，調查機構指，現時不少劏房困難人士會儲起購物時所得的膠袋用作拋置垃圾，若要買新的垃圾袋不單增加開支，反而造成更多膠袋，與環保原意背道而馳。43.1%人贊成容許一袋多用，要求商店將散裝單個指定袋代替塑膠購物袋。