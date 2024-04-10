垃圾徵費｜前環境局政助：對擱置計劃言論深感遺憾　反問怎麼今天的我們想打倒昨天的我們

近日不少市民以至政界人士提出延後甚至擱置垃圾徵費計劃，前環境局局長政治助理區詠芷指對此深感遺憾，擔心言論會引起社會分化，並影響國家的碳中和發展方向，忽略肩負亞洲國際都會的應有之義，背棄香港4任行政長官的施政方針於不顧。
區詠芷在報章撰文，指垃圾徵費走至今天得來不易，她反問大家一起走過垃圾徵費之路超過20年，怎麼今天的我們就想打倒昨天的我們？她續指垃圾徵費從來都是負責任的政府，應積極考慮的施政重點。
無成本的棄置只會換來無止境的堆填
區詠芷認為垃圾徵費在廢物管理學中，從來都是核心的政策措施，是減少廢物中的「火車頭」。透過適量的經濟手段，推動市民從生活中減廢回收，從而帶動整個回收渠道，以至改革上游的產品及包裝設計。區詠芷表示大家也深明無成本的棄置方式，只會換來無止境的堆填，及過百億元建造焚化爐的代價。香港冀成為一個宜居又可持續發展的城市，她問及難道大家要每7至10年就要為覓地建爐而爭吵一番嗎？
早年推行玻璃樽回收安排，有市民投訴屋苑無回收配套。區詠芷指翻查資料，原來屋苑管理單位擔心玻璃樽影響衞生環境，便索性收起環保署安排的回收桶。她認為事件反映回收配套只是硬件，無垃圾徵費政策的軟件推動，對多數企業及市民而言，「身體才最誠實」，支持環保也只可以暫時留於口號層面。
懇請今晚棄置垃圾時多想一回
區詠芷引述國家主席習近平在去年的全國生態日呼籲全社會行動起來，做「綠水青山就是金山銀山」理念的積極傳播者和模範踐行者。她提及香港乃亞洲國際都會，並應配合國家及盡地球公民的責任，懇請大家在今晚棄置垃圾時多想一回，到底香港可以邁向可持續發展，還是繼續等待大家再三準備呢？