垃圾徵費｜前環境局政助：對擱置計劃言論深感遺憾 反問怎麼今天的我們想打倒昨天的我們

近日不少市民以至政界人士提出延後甚至擱置垃圾徵費計劃，前環境局局長政治助理區詠芷指對此深感遺憾，擔心言論會引起社會分化，並影響國家的碳中和發展方向，忽略肩負亞洲國際都會的應有之義，背棄香港4任行政長官的施政方針於不顧。

區詠芷在報章撰文，指垃圾徵費走至今天得來不易，她反問大家一起走過垃圾徵費之路超過20年，怎麼今天的我們就想打倒昨天的我們？她續指垃圾徵費從來都是負責任的政府，應積極考慮的施政重點。

無成本的棄置只會換來無止境的堆填

區詠芷認為垃圾徵費在廢物管理學中，從來都是核心的政策措施，是減少廢物中的「火車頭」。透過適量的經濟手段，推動市民從生活中減廢回收，從而帶動整個回收渠道，以至改革上游的產品及包裝設計。區詠芷表示大家也深明無成本的棄置方式，只會換來無止境的堆填，及過百億元建造焚化爐的代價。香港冀成為一個宜居又可持續發展的城市，她問及難道大家要每7至10年就要為覓地建爐而爭吵一番嗎？