垃圾徵費｜前線清潔工反映工作量倍增 李家超：檢視每個環節

今日(1日)是五一勞動節。行政長官李家超在社交媒體發文，提及早前與勞工及福利局長孫玉菡、環境及生態局長謝展寰，在工聯會會長吳秋北和理事長黃國的陪同下，到訪柴灣一個翠蓮邨，了解前線清潔工人和管理員的日常工作。該屋邨是垃圾收費先行先試計劃的其中一個處所。

影片中，李家超向該邨的前線清潔工了解日常的工作情況。有清潔工反映，他們要把未有以指定袋包好的垃圾分檢出來，原本3小時就倒完垃圾，現在要用上6小時。亦有清潔工表示，「多咗野做」、「多了將近一半」。李家超回應指「每個環節都回去再檢視一下」，又希望清潔工繼續反映意見。

李家超續指，政府已接納最低工資委員會有關優化法定最低工資檢討機制的建議，包括每年檢討法定最低工資水平一次(「一年一檢」)及採用方程式以實行「一年一檢」，進一步保障基層僱員的收入。他期待，政府與社會各界攜手合作，為香港勞工締造合理、公平和安全的工作環境。他又向全港所有勞工朋友表達敬意，感謝各行各業的每一位勞工為香港繁榮發展作出貢獻。

卓永興：初步看到計劃存在很多問題

政務司副司長卓永興表示，初步看到垃圾收費計劃存在很多問題，強調要有市民大眾支持及共識，各方面條件成熟，才能順暢推行。他表示，由他領導、負責檢視先行先試計劃的跨部門小組，每星期都有開會，之後再整合報告。



