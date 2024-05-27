垃圾徵費｜政府暫緩8月1日實施推行　稍後刊憲 (持續更新)

政府今日(27日)下午在立法會交代垃圾徵費路向。政務司副司長卓永興表示，經「先行先試」計劃後，政府已獲得研判所需資料和數據，宣布政府將暫緩8月1日實施垃圾收費計劃，稍後刊憲廢除在8月1日實施計劃的公告，明年年中會向立法會匯報政府工作進度、市民減少垃圾的參與度和政府看法。

卓永興指，對於在8月1日實施垃圾收費，不同的研究、媒體的反映和收集到的意見，都顯示有七至八成市民反對垃圾收費如期實施，認為應押後實施、押後分段實施、押後至2026年實施或取消擱置計劃；「先行先試」計劃顯示，垃圾收費操作繁複，大部分住宅樓宇無善用指定袋，情況在「先行先試」後半段更為明顯，垃圾棄置量和市民處理垃圾的習慣無大轉變，而且清潔工工作量大增，餐飲業和院舍亦反映經營成本因而上升。

他續指，不同調查研究顯示，大部分市民對垃圾收費仍有很大保留，社會回收文化根基不足，回收網絡覆蓋有限，現時法例罰則亦產生政府增加收費的錯覺，影響社會對措施的認同；措施亦令清潔工工作量大增，而且本港經濟復原速度未如預期般快速和強勁，影響行業經營，故他同意環境及生態局局長謝展寰提出暫緩措施，行政長官亦表示接納。

謝展寰： 加速擴大社區回收網絡

環境及生態局局長謝展寰指，政府會加速擴大社區回收網絡，特別是廚餘回收，在所有屋邨增設智能收集器材，目標是一年內將數目增大一倍。他表示，政府會作再進一步調研，嘗試優化政策，包括免除前線員工法律責任、減輕對某些界別人士的經濟負擔等，預期明年年中會再向立法會匯報進度。