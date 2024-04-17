垃圾徵費｜商場垃圾桶現襪子尿片　物管業憂難分辨垃圾來源

垃圾徵費預計將於今年8月實施，有網民早前提出改到商場扔垃圾，意見引起熱議。《am730》記者早前到不同商場實地視察，在商場的垃圾桶中發現一些較少在商場消費時產生的垃圾，例如襪子、尿片及環保袋等。綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，商場可派員或以閉路電視監察避免有人濫用垃圾桶。物管業界憂慮，前線人員難以分辨襪子和尿片等垃圾是否在商場產生，在實際執行上難防濫用；清潔工組織則擔心，徵費實施後商場內亂拋垃圾的情況和垃圾量會增加。

記者︰曾偉龍

《am730》記者在2月中巡視各區多個商場，發現各商場每層垃圾桶的數量各異，介乎每層1個至6個不等，其中沙田新城市廣場第一期，連接港鐵站的3樓共有6個垃圾桶，而8層商場則共有24個垃圾桶；3層的荷里活廣場共錄得12個，平均每層4個；4層的荃灣千色匯2期商場只有4個垃圾桶。記者又發現，普遍商場的垃圾桶口徑目測有30厘米，未見換成「細口仔」垃圾桶。至於葵芳新都會廣場的垃圾桶口，印有商場回收箱位置地圖的二維碼，呼籲客戶丟棄垃圾前考慮回收。

商場垃圾桶現襪子尿片環保袋

商場垃圾桶整體充足，惟在垃圾方面，除常見的飲食器皿和紙巾外，亦發現有襪子、尿片及環保袋等較少在商場消費時產生的垃圾；部分商場垃圾桶不敷應用，有垃圾被棄置在垃圾桶蓋上或垃圾桶旁邊。記者亦分別在兩個商場的洗手間垃圾槽中，發現有飲料樽和紙杯。多間商場亦設有「三色箱」回收設施，但部分商場回收箱擺置位置偏遠，目測使用量較低，部分回收設施被當作垃圾桶投置紙巾等不可回收垃圾。