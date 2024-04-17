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2024-04-17 08:30:00

垃圾徵費｜商場垃圾桶現襪子尿片　物管業憂難分辨垃圾來源

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香港物業管理公司協會會長陳志球表示，管理員難以判斷垃圾來源，難以負責監察市民有否濫用商場垃圾桶。(蘇文傑攝)

香港物業管理公司協會會長陳志球表示，管理員難以判斷垃圾來源，難以負責監察市民有否濫用商場垃圾桶。(蘇文傑攝)

垃圾徵費預計將於今年8月實施，有網民早前提出改到商場扔垃圾，意見引起熱議。《am730》記者早前到不同商場實地視察，在商場的垃圾桶中發現一些較少在商場消費時產生的垃圾，例如襪子、尿片及環保袋等。綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，商場可派員或以閉路電視監察避免有人濫用垃圾桶。物管業界憂慮，前線人員難以分辨襪子和尿片等垃圾是否在商場產生，在實際執行上難防濫用；清潔工組織則擔心，徵費實施後商場內亂拋垃圾的情況和垃圾量會增加。

記者︰曾偉龍

《am730》記者在2月中巡視各區多個商場，發現各商場每層垃圾桶的數量各異，介乎每層1個至6個不等，其中沙田新城市廣場第一期，連接港鐵站的3樓共有6個垃圾桶，而8層商場則共有24個垃圾桶；3層的荷里活廣場共錄得12個，平均每層4個；4層的荃灣千色匯2期商場只有4個垃圾桶。記者又發現，普遍商場的垃圾桶口徑目測有30厘米，未見換成「細口仔」垃圾桶。至於葵芳新都會廣場的垃圾桶口，印有商場回收箱位置地圖的二維碼，呼籲客戶丟棄垃圾前考慮回收。

商場垃圾桶現襪子尿片環保袋

商場垃圾桶整體充足，惟在垃圾方面，除常見的飲食器皿和紙巾外，亦發現有襪子、尿片及環保袋等較少在商場消費時產生的垃圾；部分商場垃圾桶不敷應用，有垃圾被棄置在垃圾桶蓋上或垃圾桶旁邊。記者亦分別在兩個商場的洗手間垃圾槽中，發現有飲料樽和紙杯。多間商場亦設有「三色箱」回收設施，但部分商場回收箱擺置位置偏遠，目測使用量較低，部分回收設施被當作垃圾桶投置紙巾等不可回收垃圾。 

綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，商場應減少垃圾桶數量，並派員防止客戶濫用垃圾桶。(蘇文傑攝)

綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，商場應減少垃圾桶數量，並派員防止客戶濫用垃圾桶。(蘇文傑攝)

環團：家居垃圾難一刀切界定

環保署因應垃圾徵費推出「良好作業指引」，希望商場配合減少垃圾桶數量。綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，商場應配合政策減少垃圾桶，並參考商場常見垃圾的種類決定垃圾桶口大小。他表示，8月後到商場丟棄家居垃圾是違法行為，建議商場可將垃圾桶放在有閉路電視監控的位置，並作出標示，亦可派管理員勸喻經常棄置家居垃圾的客戶，屢勸不改才通知環保署跟進。

對於商場如何介定垃圾是否家居垃圾，劉祉鋒認為，雖難一刀切界定，但商場清潔工應可憑常理判斷不合理的垃圾，「喺商場換尿片係正常，但十條尿片塞落桶呢……舉個例子，見到有十幾條地拖棍，就唔係正常。」

香港物業管理公司協會會長陳志球受訪亦指，未聽說商場業主將減少垃圾桶，若商場配合徵費收起部分垃圾桶亦屬正常。不過，他擔心由物管人員監察濫用商場垃圾桶在執行上不可能，除了部分人會用膠袋包住垃圾，管理員亦難判斷大部分垃圾的來源，「有啲人喺商場買對新鞋，順便扔埋舊鞋，點樣界定係咪應該扔(的垃圾)？」他認為，管理員只能勸喻市民準備指定膠袋棄置垃圾。

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵不排除商場日後減少垃圾桶，亂拋垃圾量會增加。(蘇文傑攝) 太古地產為旗下商場20個餐飲租戶作全面廢物審計，協助減少租戶的處理廢物開支。(受訪者提供) 清潔工人職工會組織幹事梁芷茵不排除商場日後減少垃圾桶，亂拋垃圾量會增加。(蘇文傑攝)

清潔工會憂增前線工作量

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵表示，隨食環署收起街道垃圾桶，不排除商場8月後亦減少垃圾桶，擔心市民日後將家居垃圾帶到商場或商場廁所棄置，或有人亂拋垃圾，增加清潔工人的工作量，「(亂拋垃圾)可能好隱蔽，攝入去某啲位，工友清理上會更困難，對於廁所工友，唔同種類垃圾都多咗，譬如飲品未倒走，令到垃圾重了，工友一攞會倒瀉。」

《am730》向各間發展商查詢會否減少商場垃圾桶和如何防止濫用垃圾桶等，旗下有太古城中心的太古地產2月時覆稱，集團自2021年起逐步減少商場和辦公樓的垃圾桶，而商場內有閉路電視系統監察和在商場設立標示，減低商場日後垃圾桶被濫用的機會。因應徵費8月實施，太古地產會與租戶、清潔承包商、員工等制定處理大型垃圾和採購指定垃圾袋的操作指引，並有為旗下商場20個餐飲租戶作全面廢物審計，協助減少租戶的處理廢物開支。信和集團指，商場提供廢物分類回收設施及智能回收機等，並參照垃圾徵費要求制訂措施，並舉辦活動協助顧客適應。

▼各商場垃圾桶數量▼

商場 層數 垃圾桶量
荃灣愉景新城 3層 8個
荃灣廣場 5層 11個
荃新天地1期 3層 6個
荃灣千色匯2期 4層 4個
葵芳新都會廣場 6層 8個
沙田新城市廣場第一期 8層 24個
鑽石山荷里活廣場 3層 12個
九龍灣淘大商場 3層 4個
油塘鯉魚門廣場 3層 8個

註︰數據或與實際垃圾桶量有出入

資料來源︰《am730》記者實地視察

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