垃圾徵費｜回收重用電器按年增逾1倍　NGO擬推二手平台倡循環經濟

垃圾徵費有利回收業發展，推動流動回收舊物的基督教家庭服務中心服務總監（環保及綠色生活）陳毅勤受訪時表示，垃圾徵費討論增加，今年1月份回收到4,800件電器，按年大增逾1倍，廢物回收再造更增約3倍，相信垃圾徵費後漂書換物變更活躍，有機會提倡循環經濟，故計劃在7月設立網上銷售平台，推動年輕人使用二手電器、衣物和手袋等。 記者︰曾偉龍 垃圾徵費增加棄置垃圾成本，給予市民動力為垃圾另覓出路。基督教家庭服務中心2020年底開展由賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會「回收轆轆」流動環保計劃，透過停泊環保宣傳車，為各屋苑居民提供分類回收、舊物共享及環保教育服務，並設有一輛電動宣傳車，服務偏遠鄉郊、較多三無大廈及單幢樓的區域。

社會關注徵費 回收量暴增 基督教家庭服務中心服務總監（環保及綠色生活）陳毅勤2月時向《am730》表示，垃圾徵費刺激公眾關注和參與回收，舉例指機構去年10月在油麻地京士柏山提供回收服務，初時反應冷淡，回收量只有0公斤，隨社會及傳媒關注垃圾徵費，機構亦加強對居民講解教育，數月後回收量增至300公斤。 「回收轆轆」今年1月的廢物回收量達30噸，較去年同期的7至8噸大增約3倍，可重用的物品方面，以電器為例，今年1月回收量達4,800件，較去年同期的2,300件，增加約1.1倍。他又指，據前線工作人員觀察，近月有興趣了解回收或重用物品的市民較過去增加四至五成。

冀推動循環經濟 垃圾徵費為商界和市民帶來額外收費的煩惱，陳毅勤卻看見推動循環經濟的機遇，他說，港人回收重用意識較低，願意買二手衫的港人不如日本、韓國和台灣普遍，「網購盛行，買衫方便，好多人會買多咗……有市民（捐贈）啲舊衫未拆袋」。他期望可藉垃圾徵費的時機進一步推動回收重用，「以前分類回收係污糟，而家係一種公民意識，我哋想行文青路線，建立一個（回收重用）潮流，係正面嘅」。 他相信，垃圾徵費8月實施後，漂書換物等捐贈活動會變得更活躍，但改變港人對二手物品的觀念不易，故將於7月推出網上銷售平台，進一步推動物品回收重用，「唔係所有嘢都回收到，複合物冇得回收，玩具、電動遙控車就好難回收」，但平台將主力推銷小型電器、中價手袋和舊衣物等熱門回收品，針對年輕人，改變他們的習慣。他又期望，平台可協助項目在津助完結後維持收支平衡，繼續推動回收和重用。

陳毅勤︰回收有基本篩選減丟棄 對於政府研究部分豁免回收業的垃圾徵費，陳毅勤指，「回收轆轆」對回收品有基本篩選，若判斷無法重售或電器損壞嚴重，則不會接收，故需要丟棄的回收品很少，但歡迎政府研究部分豁免，建議政府可向回收機構派發一定數量的指定垃圾袋，或派發特別識別標籤。 另外，有回收舊物的救世軍循環再用計劃銷售及市場經理陳迪欣亦表示，救世軍平均每年收到3,900公噸物資，包括二手衣物、家庭用品、玩具、樂器等，回收量亦逐年上升。她又認為，舊物回收量與垃圾徵費無關，而救世軍會恆常地宣傳和呼籲公眾捐贈新淨和二手物品，支持環保，並一直定期到不同企業和屋苑回收物品。 對於舊物回收會否有機會被濫用作棄置垃圾，陳迪欣表示，現時救世軍家品店店員接收物品前會略為檢查，有時收到尺碼過大的衣物，會「升級再造」改製成布袋等。