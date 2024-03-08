垃圾徵費｜廚餘回收設施不足　單幢及三無大廈重災

都市固體廢物中三分一屬廚餘，垃圾徵費將於8月實施，為協助市民回收廚餘，政府陸續在公共屋邨及私人屋苑設置智能廚餘回收桶。不過，單幢大廈或三無大廈卻欠缺相關配套。環保署解釋，由於上述大廈公共空間有限，安裝相關設施或有困難。有居唐樓的市民擔憂回收設施不足，無法棄置廚餘而被逼使用指定袋，不但增加財政負擔，亦擔憂大廈衛生問題。有組織倡政府考慮在區內不同地方嘗試設回收桶。

文、圖：朱慧恩

林女士一家四口居於深水埗桂林街的唐樓，平時會為丈夫及大女兒自備午餐，加上早餐及晚餐，每日產生的廚餘佔家中垃圾量幾乎一半。林女士坦言，已想盡辦法減少垃圾量，但奈何環保回收站「綠在深水埗」位置「不就腳」，亦未必每日都可在設施開放時棄置廚餘，若花數千元置入家用廚餘機亦難以負擔，憂慮數月後垃圾徵費增加家庭開支；又憂屆時有不守法的居民隨意棄置廚餘在大廈樓梯或天台，造成衛生問題。

針對有較多單幢樓及三無大廈的地區如旺角及深水埗，據環保署回覆本報的最新數字顯示，截至3月，油尖旺區及深水埗分別有3個及27個智能廚餘回收桶，均分布於公共屋邨及私人屋苑。至於針對單幢樓或三無大廈，署方表示，由於上述大廈一般受制於有限的公共空間，安裝智能廚餘回收設施甚至普通廚餘回收桶或會有困難。署方續指，已於去年9月在「綠在深水埗」設置智能廚餘回收桶，試行以公眾收集點的方式收集鄰近的家居廚餘。署方稱，會繼續在其他合適的場地，如公眾街市和垃圾收集站增設更多公眾廚餘收集點。