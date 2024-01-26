垃圾徵費｜拍賣網Carousell平近六成賣指定袋　環保署：疑為模擬指定袋已交海關跟進(更新)

政府早前公布垃圾徵袋延遲至8月1日才實施，而售賣指定垃圾袋日期則不會延遲，部分商戶將於今日（26日）起發售，其餘零售點將會於2月開售。不過，拍賣網站Carousell已有人放售聲稱是「環保署指定垃圾袋」，只需7.5元已可購買10個15公升的垃圾袋，售價較官方的只17元便宜55%，賣家在標明存貨只有6包，若全買可送到買家樓下。該放售帳戶在另一帖文發布有20公升的指定垃圾袋的照片，稱現時只有15公升的指定垃圾袋有貨，一包有10個袋，售價為10元一包，最低消費要買20個。

環境及生態局局長謝展寰昨到立法會接受議員提問時，稱發現有內地購物平台售賣聲稱為本港的指定垃圾袋，經查證後得悉網站並非環保署授權零售商，已將個案交海關跟進。

環保署：疑為模擬指定袋已交海關跟進

環保署回覆《am730》指，在1月上旬已發現有人於網上流傳有關出售聲稱為垃圾徵費下預繳式指定垃圾袋的產品，並已於1月5日通過新聞稿澄清。該垃圾袋懷疑是本署於自2018年起在垃圾收費實踐計劃下提供給住戶試用的模擬指定袋，讓他們培養棄置垃圾的新習慣，有關實踐計劃已於去年年底完成。在垃圾收費實施後，市民不能以模擬指定袋棄置垃圾，否則會觸犯垃圾收費相關法例。環保署已就上述發現轉交香港海關以展開跟進調查。