垃圾徵費｜拒絕披露零售商賣指定袋佣金　謝展寰：屬商業敏感資料免互相比較

垃圾徵費8月1日起實施，政府現時會向獲授權銷售指定袋的零售商，提供與零售佣金類同的服務費用。環境及生態局局長謝展寰表示，每個零售商的服務費用率是環保署透過與個別零售商談判取得的共識，合約並訂明不得披露零售服務費用率，因此當局未能公布相關商業性敏感資料。

約3,000個零售點年初開始銷售指定袋和指定標籤，環保署鼓勵零售商在發售一包多個指定袋的同時，亦出售散裝指定袋以取代塑膠購物袋盛載貨品，達致「一袋兩用」。謝展寰在立法會大會回應議員口頭質詢稱，銷售指定袋和指定標籤涉及一定營運成本，因此署方會向零售商支付服務費用以彌補相關開支。不同零售商可獲得的服務費用將按客觀條件釐定，如參與的實體店數目和覆蓋區域、銷售垃圾袋或家居清潔用品經驗、會否提供「一袋兩用」服務等。

謝展寰透露，逾九成零售點已同意未來會在收銀處銷售單個指定袋和承諾提供「一袋兩用」服務。對於市民購物時或仍選擇購買其他膠袋盛載物品而不選用散裝指定袋，他認為不論其他膠袋收費多少也是一筆額外支出，相信市民會慢慢傾向購買指定袋代替以往的膠袋，從而減少支出，當局認為毋須以法律手段禁止有售賣指定袋的零售商出售膠袋。

政府得悉有超市未來擬停售一般膠袋

新民黨陳家珮指，零售服務費用由公帑支付，認為各大零售商不應從售賣指定袋的過程獲利，促請政府解釋是否出售一般膠袋的利潤會較發售指定袋高。民建聯梁熙批評當局以商業敏感資料為由，拒絕披露零售商售賣指定袋的佣金，質疑公眾和議員如何監察公帑運用和制度，「究竟係咪會益咗大財團，然後打壓小商戶？」他建議參考新股招股書模式，在描述敏感資料時以代號顯示相關資料。