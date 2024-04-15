垃圾徵費｜擬水電費單加入政策資訊　派指定袋需具針對性免違「污者自付」原則

垃圾徵費今年8月1日實施，指定袋及指定標籤可在數千個獲授權零售點購買。環保署表示，政策實施初期向有需要住戶免費派發指定袋的目的，是協助他們適應收費安排，社會亦有意見認為政府應審慎運用公共資源，集中協助真正需要額外支援的住戶，因此派發方案應具針對性，否則有違垃圾徵費「污染者自付」原則。實施初期，獲發免費指定袋的包括公屋86萬戶、「三無大廈」15萬戶和鄉郊村屋5萬戶。署方又稱，垃圾徵費在今個財政年度預計會涉及5.81億元開支、72個人手編制。

不時開記者會澄清「統一訊息發放」

環保署回覆立法會特別財委會書面提問指，去年7月設立專設熱線以來，客戶服務中心已處理逾1.2萬宗公眾查詢垃圾徵費的個案。署方鼓勵市民參與資源分類回收的「綠綠賞」電子積分計劃，截至今年2月底已有逾50萬個登記帳戶，每日約有6萬多帳戶進行回收或兌換禮品，現時用戶可用積分換取免費港鐵單程車票和本地生態遊等新獎賞，當局正籌備把指定袋納入獎賞之一。

今個財政年度政府會就垃圾徵費新增宣傳及推廣工作，包括推行「先行先試」計劃、向區議員及關愛隊提供宣傳物資和15公升指定袋、以新聞專題報道、街頭訪問回應各界誤解、與不同界別的持份者代表和名人製作宣傳短片、製作簡單易明、針對不同對象的「懶人包」、向長者派發宣傳單張及15公升指定袋、為中、小學生設計漫畫和發放政策資訊、邀請專欄作家撰寫評論文章宣傳政策細節、在水、電和煤氣等帳單加插有關資訊，以及聘用102名短期中介公司僱員，在垃圾徵費適應期進行宣傳教育和勸喻工作。