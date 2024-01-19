垃圾徵費｜改在8.1實施　4月起政府先行先試　謝展寰：負責任做法 (更新)

【16:36更新】一度押後的垃圾徵費原定在4月1日實施，惟社會對落實細節充滿疑問。環境及生態局局長謝展寰今午(19日)表示，為了讓社會更了解計劃細節，決定把垃圾徵費的生效時間，由4月1日改為8月1日在公眾實施；而政府會於4月1日在各部門及樓宇進行「先行先試」，希望透過「真實操作」、實際演練，向市民起到展示作用，認為做法負責任。

垃圾徵費｜「指定垃圾袋」如期下周五起出售

謝展寰指，留意到過去一周社會各界有很多討論，不少人反映很多市民不了解細節，認為「作為一個負責任的政府」，需要更多時間，向社會更具體解釋措施。他指已向特首李家超提出兩項建議，包括將垃圾徵費改為8月1日實施，特首亦指派政務司副司長卓永興進行跨部門協調工作。