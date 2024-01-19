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2024-01-19 16:40:00

垃圾徵費｜改在8.1實施　4月起政府先行先試　謝展寰：負責任做法 (更新)

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垃圾徵費｜改在8.1實施　4月起政府先行先試　謝展寰：負責任做法 (更新)

垃圾徵費｜改在8.1實施　4月起政府先行先試　謝展寰：負責任做法 (更新)

【16:36更新】一度押後的垃圾徵費原定在4月1日實施，惟社會對落實細節充滿疑環境及生態局局長謝展寰今午(19日)表示，為了讓社會更了解計劃細節，決定把垃圾徵費的生效時間，由4月1日改為8月1日在公眾實施；而政府會於4月1日在各部門及樓宇進行「先行先試」，希望透過「真實操作」、實際演練，向市民起到展示作用，認為做法負責任

垃圾徵費｜「指定垃圾袋」如期下周五起出售

謝展寰指，留意到過去一周社會各界有很多討論，不少人反映很多市民不了解細節，認為「作為一個負責任的政府」，需要更多時間，向社會更具體解釋措施。他指已向特首李家超提出兩項建議，包括將垃圾徵費改為8月1日實施，特首亦指派政務司副司長卓永興進行跨部門協調工作。

他形容今次是創新和負責任的做法，認為可有助措施順利推行，又說以往當局用文字解說，感覺較抽象，故會在政府部門和一些樓宇先行先試，可以用影片展示每個環節的操作，讓市民更放心，覺得措施簡單易行。他有信心做展示後，徵費措施能有效推行，認為「一幅圖片勝過一千字」。他將在下周一(22日)就押後實施徵費諮詢立法會環境諮詢委員會，再按法定程序，修改生效日期。

垃圾徵費｜稱8月推行是好時機   強調延期無關23條立法

謝展寰表示，政府會如期在下周五(26日)出售指定袋，並非停下來多等4個月。被問到為何押後至8月1日實施，謝展寰表示「如果可以我都想早啲」。他解釋8月實施是因為6至7月是學校考試期，而8月是暑假，認為是「最好的時機」推行。至於延期是否和《基本法》23條立法有關，謝展寰強調兩者完全沒關係。

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垃圾徵費｜謝展寰下午4時交代優化安排　消息：4月政府先行8月公眾實施 (持續更新)

垃圾徵費｜謝展寰下午4時交代優化安排 (鍾式明攝)

垃圾徵費｜謝展寰下午4時見傳媒   交代優化安排

【14:04更新】垃圾徵費將於4月1日起實施，惟社會對怎樣妥善棄置垃圾仍充滿疑問。環境及生態局今(19日)表示，局長謝展寰將於下午4時在政府總部就推廣都市固體廢物收費(垃圾收費)的優化安排會見傳媒。消息指，原定4月1日起生效的垃圾徵費，將第二度延期執行。據了解，垃圾徵費4月1日將在政府部門率先執行，8月1日則在公眾實行。

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