垃圾徵費｜政府前年移除約800個路邊三色回收桶　食環署垃圾桶兩年少470個

政府近年陸續收起路邊的三色回收桶，環保署去年在各區共設置1,116個路邊回收桶，比2021年少770個，當中6區已經完全沒有。署方解釋，申訴專員公署早前的檢討結果顯示，路邊回收桶收集的回收物僅佔全港整體回收物少於0.1%，加上易被途人誤放垃圾和附有殘餘食物或飲品的容器等，影響下游處理和造成環境衞生問題。

環保署回覆立法會特別財委會書面提問指，隨着「綠在區區」服務日趨完善、各項減廢回收計劃的落實，路邊回收桶的角色已逐漸減少。數字顯示，港島和九龍合共僅有4套套回收桶不等，其餘1,112套都分布在新界區，署方指因鄉郊地區所收集的回收物質量較好，因此仍在一帶保留，方便居民回收塑膠、廢紙和金屬。

至於食環署在街上設置的垃圾桶，數目由2021年的11,647個，減少470個至去年的11,177個，該署計劃今年維持街道垃圾桶整體數目，又指會因應地區環境衞生情況和實際運作需要調整街上垃圾桶數目，包括行人流量、行人路闊度和使用情況等。

兩垃圾收集點將設回收便利點

另外，環保署表示在規劃新的垃圾收集站時，會在可行情況下於收集站加設回收設施或設立「回收便利點」，方便市民棄置垃圾時一併進行乾淨回收，現時正興建的洪水橋洪元路和安達臣道發展區垃圾收集站，將會設立「綠在區區」回收便利點，兩者分別預計今年底和明年底完成建造。