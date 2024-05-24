垃圾徵費｜政府提交「先行先試」報告稱指定袋使用率參差 無交代是否如期實行

政府向立法會提交垃圾徵費「先行先試」計劃的報告，引述不少居民反映措施擾民、指定垃圾袋使用率參差、垃圾棄置量與「先行先試」前比較，未有明顯變化等，但未有交代是否如期在8月1日正式實施垃圾徵費。 報告指部分試點，包括住宅、院舍、食肆、政府大樓與試行前相比，垃圾棄置量減少約10%至20%，但其他試點的垃圾棄置量及回收量則無明顯變化。指定垃圾袋使用率方面，院舍、食肆和政府大樓等試點一般全部合規，商場的使用率大約70%。住戶的指定袋使用率則比較參差，公屋及私人住宅的使用率平均只有20%至56%，三無大廈的平均使用率只有約20%。 清潔工表示會因此轉職 報告引述市民反映徵費太昂貴，擔心正式實施措施後，反為增加亂抛垃圾的情況。市民認為難以掌握棄置大型垃圾的方法，並覺得措施擾民。大部分前線清潔工表示，由於需要另外處理沒有用指定袋包妥的違規垃圾，令工作量大增，亦擔心會與居民發生糾紛甚至誤墮法網，有個別清潔工表示會因此轉職。食肆、商戶和院舍管理層則指，垃圾徵費增加經營成本、勞民傷財，又建議改善大型指定垃圾袋的設計。

劉國勳建議廢除8月1日的生效日期 立法會環境事務委員會主席、民建聯的劉國勳回應報告，指如果如期推行垃圾徵費，會造成極大混亂及反彈，相信政府在下周一向立法會交代時會宣布暫緩推行措施。他提到「先行先試」計劃期間發現多項問題，「冇可能唔處理」，包括需加大宣傳教育工作、增加回收設施等。政府應待時機及條件成熟，再向立法會報告回收減廢進度，屆時再決定何時正式推行垃圾徵費。 雖然政府已通過垃圾徵費法例，劉國勳指出過去亦有通過法例後，至今仍未執行。他舉例政府可以無限期暫緩法例，只需保留主體法例，廢除8月1日的生效日期，並無需設立新生效日期，因為無法預計最好的推行時機。及至回收設備、社會等預備好，經濟環境比較明朗，就是考慮重推的最好時機。劉國勳相信即使暫緩執行，亦不會影響政府威信，因為政府只是實事求是，按民意及實際情況調整政策。

劉國勳建議廢除8月1日的生效日期