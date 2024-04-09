垃圾徵費｜政府透過區議員不記名問卷調查 收集「先行先試」意見

政府今日（9日）舉行垃圾徵費「先行先試」問卷調查簡介會，向參與問卷調查的區議員講解工作的背景、目的和細節。簡介會由政務司副司長卓永興、環境及生態局局長謝展寰和民政及青年事務局局長麥美娟主持。
卓永興表示，垃圾徵費直接影響到700萬市民的生活日常，政府必須謹慎行事，測試清楚在垃圾收費下，在不同場景涉及不同參與者的流程和實際操作，以及要了解各持份者、參與者面對甚麼問題或難處。
問卷調查會於「先行先試」開始後第3個星期，以不記名方式在計劃的14個試點進行，收集不同持份者，包括住戶、清潔工人、物業管理和商業營運者等的意見和試行經驗，讓政府深入掌握推行垃圾收費的落地情況及不同相關群組的準備就緒程度，以作務實部署和處理。
卓永興形容 「重要且光榮的任務」
卓永興表示，邀請當區區議員參與問卷調查工作，是希望他們能較政府人員更有效、更獨立客觀地收集民間意見，如實向政府反映，這個工作亦是貫徹落實重塑後區議會做到「上情下達、下情上報」的宗旨，形容是「重要且光榮的任務」。
由政務司副司長主持的跨部門小組負責監察和審視「先行先試」涉及的所有情況。會議早前決定，由民青局／民政事務總署和環境及生態局／環境保護署共同進行意見調查。民青局會安排相關區議員到試點處所以面對面方式訪問部分受訪者。