垃圾徵費｜政府透過區議員不記名問卷調查 收集「先行先試」意見

政務司副司長卓永興（中）今日（四月九日）與環境及生態局局長謝展寰（左）和民政及青年事務局局長麥美娟（右）舉行垃圾收費「先行先試」問卷調查簡介會，向參與有關問卷調查的區議員講解工作的背景、目的和細節。(政府新聞處)

政府今日（9日）舉行垃圾徵費「先行先試」問卷調查簡介會，向參與問卷調查的區議員講解工作的背景、目的和細節。簡介會由政務司副司長卓永興、環境及生態局局長謝展寰和民政及青年事務局局長麥美娟主持。

卓永興表示，垃圾徵費直接影響到700萬市民的生活日常，政府必須謹慎行事，測試清楚在垃圾收費下，在不同場景涉及不同參與者的流程和實際操作，以及要了解各持份者、參與者面對甚麼問題或難處。

問卷調查會於「先行先試」開始後第3個星期，以不記名方式在計劃的14個試點進行，收集不同持份者，包括住戶、清潔工人、物業管理和商業營運者等的意見和試行經驗，讓政府深入掌握推行垃圾收費的落地情況及不同相關群組的準備就緒程度，以作務實部署和處理。