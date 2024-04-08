垃圾徵費｜政策由激進反對派提出？張欣宇：事實還事實，政×還政×

垃圾徵費今年8月1日全面實施，但即使延後4個月推行亦無助解決社會爭議，全國僑聯前副主席盧文端在《明報》刊登的文章更指「備受爭議的垃圾收費當年由激進反對派提出」。香港新方向立法會議員張欣宇不點名指有關「高度政治化言論」驚動政圈和各界，並為帖文冠以「事實還事實，政×還政×」的標題。

廖秀冬2005年期望家庭月均開支少於30元 翻查資料，政府在2005年12月首次向立法會提交《都市固體廢物管理政策大綱》，詳細臚列10年內香港如何處理處理固體廢物，包括時間表和目標。時任環境運輸及工務局局長廖秀冬當時指，方案包括污者自付原則，相信徵收垃圾費有助改變行為模式，又稱政府會有一個完善回收系統令資源再造，減輕市民負擔，希望每個家庭每月相關開支低於30元。至於現任環境及生態局局長謝展寰，當時仍是主力負責空氣質素管理的環保署助理署長。

張欣宇在社交網站發帖稱，垃圾徵費在2005年董建華時代提出後，政府先後在2012年曾蔭權和2014年梁振英時代進行兩輪諮詢，到林鄭月娥任內把諮詢意見轉為立法建議和交付立法會審議，至2021年8月通過法案。法案2021年在立法會獲會議37名在席建制派議員通過，其中28人有連任至今，另外張國鈞和麥美娟現已分別成為律政司副司長和民政及青年事務局局長。他認同以經濟手段鼓勵分類回收和源頭減廢原則沒有問題，但不應期望一夜之間所有市民都能夠配合措施，因此政策有必要大幅度調整。