垃圾徵費｜料8月前再掀執屋熱潮　收納整理師：大家都係deadline fighter

垃圾徵費早前逼使不少屋主下定決心清垃圾，協助客戶整理和清垃圾的香港專業整理收納協會會長阿橙表示，垃圾徵費在新春前掀起執屋熱，4月1日前預約爆滿，當中九成客人預約時提及垃圾徵費，現時措施押後至8月，料其時會再掀第二波執屋熱潮。她表示，客戶中不乏誇張的囤物例子，例如有屋主留起子女課本，擬給未出生的弟妹使用，亦有屋主留住沙士時期的口罩。 記者︰曾偉龍 不少屋主欲趁垃圾徵費實施前清走無用的雜物，避免日後扔垃圾時需要額外付費。香港專業整理收納協會會長阿橙1月中接受《am730》訪問時表示，去年底起收到的執屋預約增加，舉例新春「大掃除」雖是收納旺季，往年預約只會提前一個月，但她今年接獲預約已排期到4月後，「舊年我已開始要refer job （轉介預約）畀其他人」，而她雖不會詢問客戶執屋的原因，但有九成人預約時提及垃圾徵費實施。

客戶囤積沙士時期口罩 政府1月19日宣布押後垃圾徵費日期，由4月1日延至8月1日實施，阿橙近日再向《am730》表示，現時接到的預約排至5月，反應未如新春前熱烈，但相信接近徵費實施，將會出現第二波執屋熱，「大家都係deadline fighter（死線前才行動）」。 社會刻板印象中有儲物習慣的多為家中長輩，阿橙則說，需要執屋協助的屋主無分年齡界別，囤積的雜物亦各適其適，舉例指有人留起子女的課本，希望留給未來的弟妹使用，「但細佬妹仲未出世，教科書係會改」，亦有屋主計劃搬屋而囤積大量紙皮箱，但計劃多年仍沒有付諸實行，變相不必要地佔用空間，也有屋主會留住防疫用品，「試過有沙士時候嘅口罩」。但她亦受到不少來自子女委託，希望協助收拾年長父母的單位，其中雜物最多的個案，客廳雜物堆積如山，只餘下一條窄路通行，房間房門亦無法關上。 香港專業整理收納協會副會長Jeffrey 補充，過去曾有囤積雜物嚴重的個案，是一個500至600呎的單位，需要兩天才可以完成，清走的雜物可以放滿一個停車位，並堆積至大腿高度。他指，廚物是暗藏廢物的地點之一，常會找到過期的食物、醬料，以及過多的塑膠即棄餐具。

倡執屋從較少情感依附物品入手 阿橙表示，執屋是空間規劃，她會先按屋主的喜好和需要為屋主的物品分類，並協助屋主理清該物品是否有需要，並決定物品的去留。她又指，經她協助的客戶亦可在過程中掌握收納整理之法，令收納不是單次行為，轉化成長久習慣。 不少多年未有仔細執屋的屋主，希望趕及在垃圾徵費前整理雜物，卻無從入手。阿橙建議，大家可以從較少情感依附的物品開始入手，例如是舊報紙雜誌、紙袋膠袋環保袋和發黃殘舊的衣物等。她說，執屋沒必要一步到位，可以逐步減少雜物，亦有執屋服務需要在數個月內登門數次才完成