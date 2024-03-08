垃圾徵費｜日本「收納女王」近藤麻理惠名號響遍歐美　香港整理師數目增至40人

專業收納整理近年愈為人所認知，香港專業整理收納協會會長阿橙表示，日本「收納女王」近藤麻理惠的電視節目令更多人認識專業收納，加上三年疫情期間，全家人留家的時間大增，整理家居的需求亦增加，而香港整理師的數目亦由2019年前的約5位增加現時的30至40位。協會副會長Jeffrey希望，市民不要因垃圾徵費「為扔嘢而扔嘢……要諗清楚想喺乜嘢環境生活」，在徵費實施後亦保持整潔。 記者︰曾偉龍 2019年電視節目《怦然心動的人生整理魔法》播出，日本收納專家近藤麻理惠的名號響遍歐美，港人對收納整理的認知亦大為增加。作為本港首位整理師，2016年入行的阿橙指，初入行時一般人都不理解整理師的工作，更會反問「係咪鐘點清潔」，2019年前本港亦只有約5位整理師，而除了近藤麻理惠令更多人認識整理師外，三年疫情期，很多人在家工作，亦完全無法外遊，變相全家人留在同一間屋的時間大增，感受到對空間的需要，否則易生摩擦。

現時全職整理師約10人 阿橙2020年起教授整理課程，自今授徒300至400人，當中部分人亦有成為整理師。她說，現時本港有約30至40位整理師，當中全職整理師有約10位。她認為，協會的認證資歷有助業界發展，提供整理師質素，解釋本地有其他機構亦有舉辦類似教學，但質素參差不齊。 她又指，協會宗旨是希望人人都可以成為自己的整理師，期望向大眾推廣收納方法，可以自行收納整理家居，故課程對象除了是有志入行的人士，亦供對收納感興趣的人士參加。