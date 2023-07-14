垃圾徵費｜明年4月實施不再延期 謝展寰：將以風險為本執法

立法會環境事務委員會今早（14日）召開會議，討論原定最快今年底實施的垃圾徵費，須延至明年4月1日實施的安排，多名議員對當局的決定表示失望。環境及生態局長謝展寰表示，這個決定考慮了很久，他個人亦很不想延遲，惟若在物業管理及清潔工最困難的時間推出政策，效果不好對政策落實亦不好，強調落實日期會稍後會刊憲，承諾不會再延遲。

當局提出，計劃實施初期，將於在公屋、三無大廈及鄉郊村屋派發指定垃圾袋，並於首6個月設立適應期，對違規市民作出警告。適應期過後，將針對高風險的非法棄置黑點進行打擊。

各議員對推遲實施日期感到失望

選委界議員陳沛良直指，對實施日期一拖再拖感到失望，認為由立法至今有28個月準備期是相當長時間，清潔工要回鄉、前線人手不足等，是常面對的事，當局若有做足調研及諮詢，應該應早已獲反映這個情況。他更關注，當局為何選擇一刀切向所有公屋戶派發膠袋，而不是只針對長者及綜援戶；建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓亦表示，對當局推遲實施日期感失望，提到第五屆立法會已就徵費到首爾考察，用了很多時間精神做這條條例，現在又提出很多理由推遲，「你問一般市民要徵費，大部分人都唔會表達支持，係人之常情，依家係失望之餘都無咩選擇」，既然政府目標是要減少廢物，做到零堆填，希望當局不要因為有錢可慢慢做而放慢手腳。

以風險為本去執法 以培養市民減廢習慣

謝展寰表示，數個月前招標上有困難，收回來標書的價錢較預期高，現在不需在港設廠後，價錢已有大幅下降，更可以很快投入生產，已無技術上困難，本來預計今年底推行，惟當局就執行時與業界商討時，清潔及物管反映年底有聖誕節、農曆新年等，是業界最忙的時間，且會有清潔工回鄉，人手是最少的時間，認為屆時推行垃圾徵費會做成很多困難。

他強調自己考慮了很久，因為已多次向外表明會在年底執行，但亦希望執行時效果好，若選擇在業界最難的時間推出效果會不好，對於整個徵費安排更不好，形容這是困難的決定，但會令到推行時更順利，強調一定不會再延期。他續稱，在推行時會密切監察廢物量，作為推行這個徵費是否有效的績效指標（KPI），且主要會作宣傳教育，並以風險為本去執法，以培養市民減廢習慣。