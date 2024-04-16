垃圾徵費｜智能廚餘機收到29宗投訴　環保署建新系統通報回收桶滿載

垃圾徵費8月1日實施，政府正在各區擴展廚餘回收網絡。環保署回覆立法會特別財委會書面提問稱，截至今年2月共接獲29宗有關智能廚餘機氣味等衞生問題和故障的投訴，經承辦商檢查和維修後，一般能在48小時內恢復正常服務。

對於近日有報道指有公屋的智能廚餘回收機滿載或故障，環保署今日發稿回應稱，機件如出現故障，系統會自動重新啟動智能廚餘回收機，若仍無法使用便會由承辦商在48小時內派員完成維修，另亦有額外的廚餘機供有需要時迅速替換。

為進一步提升通報速度，環保署已建立新的預報系統，當智能廚餘回收機因滿載或故障而無法正常運作逾一小時，系統便會自動發訊息予房屋署屋邨辦事處和其清潔承辦商。署方亦已改善廚餘機的螢幕介面，桶內滿載時便會顯示「暫滿」，方便清潔員工和居民清楚回收機狀態。

已新增55個夜間廚餘收集點

出現故障或回收量較高的公共屋邨，清潔員工會在廚餘機旁放置傳統的紫色廚餘回收桶，確保回收服務不間斷並保持環境衞生。另外，環保署3月至4月期間在多區新增55個「廚餘回收流動點」，以定時定點街站形式在夜間提供廚餘收集服務，首個在食環署轄下街市設立的公眾廚餘收集點，亦將於後日(18日)在灣仔駱克道街市啟用。