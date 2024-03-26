垃圾徵費｜李家超：會認真在14個處所「先行先試」　再作綜合考慮

垃圾徵費計劃下月1日在14個試點「先行先試」，被問到如果無法順利推展計劃，會否再延期甚至無限期擱置計劃，行政長官李家超指現階段下結論是言之尚早，希望大家給予時間「先行先試」，政府收集數據及意見後，再決定下一步做法。

李家超出席行政會議前見記者，他表示會有專隊在每個試點跟進涉及的問題、市民的認識及參與度，並會進行問卷調查，確保當局掌握在試點的不同領域，包括住戶、清潔工、物管業、商業營運者的整體運作情況。他強調政府希望認真及深入進行「先行先試」計劃，檢視整體操作、參與率、運作所需的配套等，再作綜合考慮，會在5至6月向立法會匯報進度。