垃圾徵費｜李家超：會認真在14個處所「先行先試」　再作綜合考慮

垃圾徵費計劃下月1日在14個試點「先行先試」，被問到如果無法順利推展計劃，會否再延期甚至無限期擱置計劃，行政長官李家超指現階段下結論是言之尚早，希望大家給予時間「先行先試」，政府收集數據及意見後，再決定下一步做法。
李家超出席行政會議前見記者，他表示會有專隊在每個試點跟進涉及的問題、市民的認識及參與度，並會進行問卷調查，確保當局掌握在試點的不同領域，包括住戶、清潔工、物管業、商業營運者的整體運作情況。他強調政府希望認真及深入進行「先行先試」計劃，檢視整體操作、參與率、運作所需的配套等，再作綜合考慮，會在5至6月向立法會匯報進度。
指可集中精力拼經濟、拼發展
另一方面，《維護國家安全條例》上周六生效。李家超指特區政府終於完成落實《基本法》23條立法的憲制責任，香港可以集中精力，全面「拼經濟、拼發展」。他指政府有4方面的重點工作，包括落實《施政報告》及《財政預算案》提出的推動經濟發展措施、把握機遇、增加香港的競爭力，以及發展內部經濟。
增加競爭力方面，李家超表示會繼續積極「搶人才、搶企業」。他說經過過去18個月的努力，香港已取得一定成績，今年企業來港的勢頭持續，投資推廣署已經協助101間內地或海外企業在香港開設或擴展業務，較去年同期上升4分之3。當局亦引進了接近50間重點企業，創造過萬個職位。李家超強調香港還要發展好內部經濟，包括旅遊業、消費和投資。他表示今年訪港旅客有望達到5,000萬人次，較去年增加近一半。