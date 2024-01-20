垃圾徵費｜柯創盛對官員稱鋸開拖棍棄置感嘩然　指推動政策需同理心

一度押後的垃圾徵費再度押後至8月實施，政府部門則先行於4月1日實行。民建聯觀塘區議員柯創盛在一個電台節目中表示，今次推遲法例生效屬明智做法，因很多居民仍未掌握細節，認為政府推動政策時要有同理心。香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻認為，政策推行要令他們工作時不需擔心違法。香港物業管理公司協會前會長陳志球指，垃圾徵費較膠袋徵費複雜，相信居民理解不多。

環保署助理署長胡勁欣早前就垃圾收費解說時說，如果居民廢置較大型垃圾，如地拖棍，可鋸開放入指定垃圾袋，柯創盛坦言對有關說法感到嘩然，他認為政府在推動政策時要有同理心，要多作宣傳教育工作，讓市民了解更多實施細節，社會才能配合。他又指，本港實施「綠在區區」見成效，若令回收過程更方便、易明，相信可增加市民回收的意願。