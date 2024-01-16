垃圾徵費｜棄用指定袋可罰1500元　謝展寰指非聰明做法：夠買兩三年指定袋 (附常見問題)

垃圾徵費4月1日起實施，隨着「死線」臨近坊間便出現更多疑問。環境及生態局局長謝展寰形容，在垃圾徵費實施後，整個拋棄垃圾方式會與現時一樣，又指沒有用指定袋棄置垃圾定額罰款為1,500元，足夠購買兩至三年的指定袋，認為棄用指定袋的做法既不負責任，亦絕對不是聰明做法。

管理公司「執手尾」非一般人「包底」概念

法例要求個人棄置垃圾時須用指定袋包好，謝展寰指如有屋苑住戶沒有用指定袋，下游垃圾收集商便能以當中混雜沒有使用指定袋的垃圾而拒收，導致管理公司要「執手尾」，把違例垃圾重新用指定袋包好再交收集商處理。他強調，這並非一般人心目中的「包底」概念，形容類似商場或屋苑會聘用清潔工清理一些人遺下的垃圾，但不等於大家可隨意丟棄垃圾。

當管理公司為住戶「執手尾」後，謝展寰認為或會耗費大量人力物力，成本必然增加，最佳辦法是全屋苑住戶一同用指定袋，管理公司便毋須再費時失事。他重申，每個人都應為自己產生的垃圾負責，用指定袋包好才棄置是基本責任，又指一個15公升指定袋僅售1.7元，棄用指定袋則隨時招致罰款1,500元。

籲發現他人沒用指定袋毋須氣憤

不過，謝展寰認為使用指定袋棄置垃圾需要一個過程和時間，最重要是每個人自己身體力行，若發現其他人沒有使用毋須氣憤和互相指責，「我們要正面、同心地引領香港特區向前行，建立新的減廢回收和綠色生活文化，建設我們的生態文明。」另外，他指把少量街上產生的隨身垃圾放在公眾垃圾桶，並不需要用指定袋包裹，如紙巾、雪條棍或飯盒等，但呼籲市民不應濫用公眾垃圾桶棄置家居垃圾。

▼謝展寰到學校參與垃圾徵費教育活動▼