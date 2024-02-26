垃圾徵費｜江玉歡去信30問石沉大海　炮轟環境局：唔諗住答人微言輕的我？(附30條問題)

垃圾徵費原定4月1日實施，最終在社會一片爭議聲下推遲至8月1日起生效。立法會議員江玉歡早前從市民的疑問整理出30個問題，上月26日去信環境及生態局局長謝展寰要求釐清疑團，豈料事隔一個月仍未收到回覆，「電話冇個，連interim reply(臨時回覆)也沒有」，炮轟政府是否「唔諗住答人微言輕的我，定或係諗緊點答？」

斥政府無視市民真實查詢

江玉歡今日(26日)在社交網站表示，原本去信希望尋求環境及生態局肯定的答案及澄清，起初以為是自己的電郵系統有問題，「但助手查過fax(傳真)，email(電郵)及收件，完全唔覺收過(回覆)。」她批評政府在連日宣傳垃圾徵費的同時，卻視立法會議員和市民真實的查詢不顧，並沒有反映政府的「急市民所急」，她將再去信環境局催促回答。