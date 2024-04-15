垃圾徵費｜派發指定袋需具針對性免違「污者自付」原則　研指定袋納「綠綠賞」積分換領獎品

垃圾徵費今年8月1日實施，指定袋及指定標籤可在數千個獲授權零售點購買。環保署表示，政策實施初期向有需要住戶免費派發指定袋的目的，是協助他們適應收費安排，社會亦有意見認為政府應審慎運用公共資源，集中協助真正需要額外支援的住戶，因此派發方案應具針對性，否則有違垃圾徵費「污染者自付」原則。實施初期，獲發免費指定袋的包括公屋86萬戶、「三無大廈」15萬戶和鄉郊村屋5萬戶。

不時開記者會澄清「統一訊息發放」 環保署回覆立法會特別財委會書面提問指，去年7月設立專設熱線以來，客戶服務中心已處理逾1.2萬宗公眾查詢垃圾徵費的個案。署方鼓勵市民參與資源分類回收的「綠綠賞」電子積分計劃，截至今年2月底已有逾50萬個登記帳戶，每日約有6萬多帳戶進行回收或兌換禮品，現時用戶可用積分換取免費港鐵單程車票和本地生態遊等新獎賞，當局正籌備把指定袋納入獎賞之一。