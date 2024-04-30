垃圾徵費｜狄志遠倡設對話隊　不排除遊行表達意見

垃圾徵費正進行「先行先試」，社會福利界立法會議員建議政府設立對話隊，不應只有單方面解說，而需回應民間意見。他又指，如果政府接下來提交的「先行先試」報告不令人滿意，他不排除組織遊行。
狄志遠今日聯同基層、殘疾人士等團體與環境及生態局局長謝展寰會面，並在會後見記者，指局方主要只是聽取意見，沒有確實回應。狄志遠表示政府就基本法23條設立的「反駁隊」強而有力，而他建議就垃圾徵費設立的對話隊毋須一樣「高級」，建議在每區由民政事務專員等與民間對話。
建議豁免護理及醫療廢品收費
嚴重智障人士家長協會表示，嚴重智障人士有複雜的醫療需要，每日需棄置大量護理品，包括尿喉、尿片等，沒有可能回收這些用品。協會指出不應因為疾病而向他們徵費，變相懲罰他們，希望政府豁免護理及醫療廢品收費。
綜援及長者生活津貼受助人每月可獲10元垃圾徵費津貼，狄志遠認為10元只是象徵式，證明官員只在辦公室想問題，他舉例指單是棄置尿布已不止10元。有綜援戶代表亦指無法負擔徵費，政府只提供10元津貼根本不容許他們棄置大型垃圾，因為棄置大型垃圾的收費標籤已需11元。
由精神病復元人士組成的康和互助社聯會表示，他們很多成員正領取綜援，並靠家人支撐生活，垃圾徵費會令他們百上加斤，更認為是「懲罰」，令家庭關係更惡劣及增加照顧者壓力。社區組織協會則關注舊區居民的需要，指香港有3,100棟「N無大廈」。研究發現廚餘是主要垃圾，不過私人樓宇沒有廚餘機，他建議在18區設置廚餘車，每星期收集數次廚餘，亦建議押後實施垃圾徵費1年。