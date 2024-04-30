垃圾徵費｜狄志遠倡設對話隊　不排除遊行表達意見

垃圾徵費正進行「先行先試」，社會福利界立法會議員建議政府設立對話隊，不應只有單方面解說，而需回應民間意見。他又指，如果政府接下來提交的「先行先試」報告不令人滿意，他不排除組織遊行。

狄志遠今日聯同基層、殘疾人士等團體與環境及生態局局長謝展寰會面，並在會後見記者，指局方主要只是聽取意見，沒有確實回應。狄志遠表示政府就基本法23條設立的「反駁隊」強而有力，而他建議就垃圾徵費設立的對話隊毋須一樣「高級」，建議在每區由民政事務專員等與民間對話。