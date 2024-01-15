垃圾徵費｜環保署公布指定袋零售點 便利店超市有得買

垃圾徵費將於4月1日實施，屆時市民需要購買指定垃圾袋盛載垃圾。環保署今日(15日)公布指定垃圾袋的銷售點，市民可自1月下旬至2月起，在各零售點及網上平台購買指定定袋和指定標籤。根據環保署今日更新的垃圾收費專題網頁顯示，約3,000個零售點涵蓋便利店及超級市場，如7-11及惠康等；網上平台則包括foodpanda及HKTVmall等。藥房方面，署方指數百間藥房的授權申請仍在處理中，會盡快完成審批程序及更新名單。

環保署表示，已與主要連鎖零售商簽訂合約，各零售點及網上平台將於1月下旬至2月期間，開始銷售不同容量的指定袋和指定標籤。可提供「一袋兩用」的獲授權零售點合共19個，包括7-11、OK便利店；超市則有有惠康、百佳及永旺百貨等。網上銷售平台則包括HKTVmall、foodpanda等。

環保署：截至1月共收逾6000個大批量採購申請

此外，為方便住宅的居民組織、業主立案法團、物業管理公司或清潔公司，以及其他工商機構等大批量採購指定袋和指定標籤，環保署於去年年底開始接受批量採購申請。截至1月中，署方已收到約6,300個申請，申請機構主要包括物業管理公司(約佔6成)及住宅居民組織或業主立案法團（約佔1成多）；而清潔公司、餐飲業處所、酒店、社會服務機構及學校等各佔2%至3%。環保署已接近完成審核相關申請並開始陸續為有關機構開立網上帳戶，讓他們可在環保署的網上平台直接訂購指定袋和指定標籤，以應付其日常營運需要。

署方指,如機構有興趣申請開立批量採購帳戶，可在垃圾收費專題網頁下載申請表格。環保署會盡快處理其申請，為落實垃圾收費做好準備。此外，由於預計批量採購帳戶的數目會陸續增加，環保署亦鼓勵已開立網上帳戶的機構盡早訂講指定袋和指定標籤。

