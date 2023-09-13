垃圾徵費｜環保署向逾7,000持份者 提供實施垃圾收費培訓

環保署亦自五月起為物業管理、環境衞生及相關業界的前線員工籌備約300個培訓項目，至今已經完成約50個。此外，環保署正舉辦獲物業管理業監管局持續專業發展計劃下認可的培訓課程，以提升「物業管理人牌照」持有人對垃圾收費的認識。

環保署表示，正為明年四月一日實施都市固體廢物收費（垃圾收費）積極做好準備工作。除了為不同業界安排簡介會和專題培訓以協助他們了解相關法例要求，亦就如何適當地調整前線工作安排提供良好作業指引。截至今年八月，環保署已舉辦超過190場實體／網上會議和簡介會，向約7 300名來自不同業界的持份者介紹垃圾收費的詳情，並聽取他們的意見。

環保署發言人說，該署已啓動了一系列的宣傳教育計劃，透過電視及電台播放政府宣傳短片、在公共交通工具及車站展示廣告、製作電視電台節目及社交媒體短片、展示各式宣傳橫額海報和單張等不同渠道，加深公眾對垃圾收費的認識，倡導市民改變行為習慣，從源頭減廢，積極參與乾淨回收，並提醒市民遵守法例要求。

公眾教育和宣傳活動已於8月中展開 宣傳工作會持續至明年年底

其中，透過環境運動委員會推行的公眾教育和宣傳活動已於8月中展開。第一階段將集中推廣垃圾收費的實施日期、「多回收•揼少啲•慳多啲」文化和各行業的良好作業；第二階段將於11月中開始，宣傳收費機制和社區如何為實施垃圾收費做好準備；第3階段則於明年2月（即垃圾收費實施兩個月前）展開，推廣指定袋和指定標籤的零售網絡，並提醒公眾遵守法例要求。宣傳工作會一直持續至明年年底。

「綠展隊」已於八月中展開垃圾收費的推廣工作

至於環保署的「綠展隊」亦已於八月中展開垃圾收費的推廣工作，在社區提供減廢回收支援，並透過宣傳活動及現場示範，教育市民及屋苑／住宅大廈的前線員工遵守法例要求，積極實踐減廢和回收以配合垃圾收費的實施。

此外，環保署亦會向特定組別如商會、學生、少數族裔、外籍家庭傭工，以及「三無大廈」和鄉郊村落的居民進行宣傳活動，包括製作以外籍家庭傭工為對象的宣傳影片，於他們的社交平台群組播放；製作以長者為對象的電台宣傳節目；以及創作漫畫和宣傳品，幫助學生了解垃圾收費的實施等。