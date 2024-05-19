垃圾徵費｜環保署巡查順利邨利祥樓 稱廚餘機運作正常 衞生問題與廚餘收集無關

今日(19日)有報道指，順利邨利祥樓地面平台放置了大型垃圾桶，引起環境衞生問題，並懷疑是由於智能廚餘機不敷應用而需要設置那些大型垃圾桶。環境及生態局在社交平台表示，環保署隨即派員到順利邨巡查，發現所有智能廚餘機運作正常，衞生情況理想。在利祥樓天井及附近公共地方並沒有因為智能廚餘機故障或不敷應用而放置額外傳統紫色廚餘桶。⁠所有從智能廚餘機更換出來滿載的紫色廚餘桶均放置在利康樓垃圾房內的指定位置暫存，等待承辦商收集。報章所述的衞生問題與廚餘收集服務無關。

環境局表示，環保署聯同房屋署在2023年11月在順利邨安裝了4部智能廚餘機 (位於利溢樓、利業樓、利恆樓及利康樓) 供居民使用。房屋署會安排清潔工人定時更換智能廚餘機內的紫色廚餘桶及清潔周邊位置，並將收集的紫色廚餘桶妥善放置在順利邨利康樓附近的垃圾房，並不會與一般垃圾混集在一起。環保署的承辦商會每天定時把已載滿的紫色廚餘桶送至廚餘處理設施，以保持環境衞生。其他公共屋邨的紫色廚餘桶的處理方式亦是一樣。