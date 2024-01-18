垃圾徵費｜環保署指物管「執手尾」 不代表解除居民使用指定膠袋責任

垃圾徵費在4月1日實施，各界對執行細節仍有疑問，當局解說被批評「愈解愈亂」。環境保護署署長徐浩光說，不會低估執行時的難度，在半年適應期內，政府會檢視整體情況，有需要時會延長，又指即使物管公司「執手尾」，也不代表解除了居民使用指定膠袋的責任。
有需要會再延長半年適應期
徐浩光接受報章專訪時回應有關物管公司以大型指定垃圾袋收垃圾被指「執手尾」的爭議。他指出，即使物管公司這樣做，做法並不違法，但並不代表解除了居民使用指定膠袋的責任，將有關行為與街上亂丟垃圾作類比：「如果有人在街上亂丟垃圾，清潔工人也會清掃，但亂丟垃圾違法這一點不會改變。清潔工人是在為違法者『執手尾』。」他認為，如某個樓層經常出現非法垃圾袋，清潔工人可作記錄，物管公司或鄰居可舉報，由環保署執法人員處理。
200萬戶家庭都靠環保署執法「並不可行」
至於執法問題，徐表示若全港200萬戶家庭都靠環保署執法並不可行。當市民、業主立案法團、業委會或物業管理公司要求環保署幫助時，環保署會派出綠展隊跟進，如有人屢勸不改，會採取執法行動。然而署方仍不會低估法案真正執行時的難度。在半年適應期結束前，政府會檢視整體實施情況，有需要會再延長。
首兩月再安排29場簡介會 會製作短片懶人包
另外，署方會繼續加強宣傳，早前已為物管及清潔業界舉辦超過50場講座，今年首兩個月，將會安排29場由區議會牽頭的簡介會，當局亦會製作短片、懶人包，並透過不同媒體向市民講解。但徐浩光指市民也要樹立守法意識，「清不清楚好多時候是看你自己想不想弄清楚，如果你想不清楚，幾時都是不清楚！」