垃圾徵費｜環保署指物管「執手尾」 不代表解除居民使用指定膠袋責任

環境保護署署長徐浩光說，不會低估執行時的難度，在半年適應期內，政府會檢視整體情況，有需要時會延長，又指即使物管公司「執手尾」，也不代表解除了居民使用指定膠袋的責任。(資料圖片／陳奕釗攝)

垃圾徵費在4月1日實施，各界對執行細節仍有疑問，當局解說被批評「愈解愈亂」。環境保護署署長徐浩光說，不會低估執行時的難度，在半年適應期內，政府會檢視整體情況，有需要時會延長，又指即使物管公司「執手尾」，也不代表解除了居民使用指定膠袋的責任。

有需要會再延長半年適應期

徐浩光接受報章專訪時回應有關物管公司以大型指定垃圾袋收垃圾被指「執手尾」的爭議。他指出，即使物管公司這樣做，做法並不違法，但並不代表解除了居民使用指定膠袋的責任，將有關行為與街上亂丟垃圾作類比：「如果有人在街上亂丟垃圾，清潔工人也會清掃，但亂丟垃圾違法這一點不會改變。清潔工人是在為違法者『執手尾』。」他認為，如某個樓層經常出現非法垃圾袋，清潔工人可作記錄，物管公司或鄰居可舉報，由環保署執法人員處理。