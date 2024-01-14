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2024-01-14 18:11:02

垃圾徵費｜環保署澄清無禁物管「包底」收垃圾　強調住戶仍須用指定袋

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俗稱垃圾徵費的都市固體廢物收費將於今年4月1日起生效。(資料圖片)

俗稱垃圾徵費的都市固體廢物收費將於今年4月1日起生效。(資料圖片)

俗稱垃圾徵費的都市固體廢物收費將於今年4月1日起生效。民建聯立法會議員梁熙日前表示，法例不容許向有需要人士派發指定袋，環保署今日(14日)澄清指，法例是禁止沒有認可的售賣，而沒有限制任何人士或團體在非牟利工作或活動中，派發指定袋給市民。

政府：收集商可拒收非指定袋垃圾

梁熙當時亦提到，法例不容許物業管理擺放大型指定袋，收集住戶垃圾。環保署表示，法例沒有禁止物業管理公司進行俗稱「包底」的行為，即以大型指定袋收集垃圾，但行為不能免除每個住戶在棄置垃圾時須用指定袋的法律責任。

環保署強調，垃圾徵費是建基於每名市民要為棄置垃圾負責的原則，因此沒有建議「包底」做法。不過，物業管理公司仍要以指定袋包好住戶沒有用指定袋棄置的垃圾，才可交予垃圾收集商，否則收集商不會接收。

垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖）

梁熙促政府內部加強溝通採一致說法

梁熙今日回應指，環保署助理環境保護主任談韻芝本月6日出席居民交流會時，明言在「污者自付」原則下，贈送垃圾袋有違立法原意，故不能向街坊送贈指定袋。他歡迎署方更新說法，又指據法例字面理解，只有環保署署長才可免供供應指定袋，關注最新說法是否等同容許非牟利團體向有需要人士免費派指定袋，抑或免費派發前需要申請，促環保署內部加強溝通，使代表落區時有清晰、一致的說法。

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另外，梁熙指政府就物業管理公司「包底」的澄清部分，或引起市民更多誤解和疑問，他和其團隊立即收到市民反映，說法或使部分居民對安排更不清晰，期望政府繼續加強解說，並按情況以便民角度，優化做法。

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