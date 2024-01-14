垃圾徵費｜環保署澄清無禁物管「包底」收垃圾　強調住戶仍須用指定袋

俗稱垃圾徵費的都市固體廢物收費將於今年4月1日起生效。民建聯立法會議員梁熙日前表示，法例不容許向有需要人士派發指定袋，環保署今日(14日)澄清指，法例是禁止沒有認可的售賣，而沒有限制任何人士或團體在非牟利工作或活動中，派發指定袋給市民。

政府：收集商可拒收非指定袋垃圾

梁熙當時亦提到，法例不容許物業管理擺放大型指定袋，收集住戶垃圾。環保署表示，法例沒有禁止物業管理公司進行俗稱「包底」的行為，即以大型指定袋收集垃圾，但行為不能免除每個住戶在棄置垃圾時須用指定袋的法律責任。