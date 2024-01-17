垃圾徵費｜環保署：不建議物管用大型指定袋放垃圾桶 或變相鼓勵不守法

垃圾徵費｜4月1日前推出流動應用程式接受舉報 環保署：如每日在同一地點收到很多投訴會調查

垃圾徵費4月1日實施，環保署將在此前推出流動應用程式接受市民舉報非法棄置垃圾，署方指如每日在同一地點收到很多投訴，會作出調查，並制定黑點名單。

環保署助理署長胡勁欣在電台節目表示，法例上要求住戶棄置垃圾時要用指定垃圾袋，如物管公司將大型指定垃圾袋放在大垃圾桶內，讓居民棄置垃圾，是誤導或鼓勵不守法，政府並不建議。而一個100公升的指定垃圾袋售價11元，如大廈每層樓用11元，亦會增加成本。

預計額外清潔工序增20%工作時間

物業服務聯盟主席甄韋喬表示，清潔工人需取出無使用指定垃圾袋的垃圾，轉放入大型指定垃圾袋， 預計額外工序至少會增加20%的工作時間。 他又指現時最大的問題是，仍有很多物管公司未確定收集垃圾做法，有機會需要清潔公司收集，增加成本。