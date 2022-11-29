垃圾徵費｜環保署︰拒透露標價與預期差距 仍維持最快明年落實目標

環保署取消就垃圾徵費指定垃圾膠袋的公開招標，指接獲的投標價均高過預期，未能批出垃圾徵費指定垃圾袋合約，需重新招標。環保署首席環境保護主任胡勁欣表示，6月開始為5份標書進行公開招標，最終收到26份，但完全能符合招標要求的標價都過高。

胡勁欣在一個電台節目中表示，將會檢視合約條款，增加競爭，包括縮短5年合約期至2年、減少塑膠袋層數等，有待律政署處理文件，相信會很快重新招標，也會考慮縮短投標時間至1個月。她拒絕透露標價與政府預期差距多少，只強調不希望浪費公共資源，又強調仍會維持最快明年落實垃圾徵費的目標。胡勁欣表示，原材料價格近年大幅上漲，廠房需要考慮未來生產的風險成本和通脹等，因此標價比預期高，當局亦已容許部分工序轉到內地完成。

環團憂影響 垃圾徵費實施日期

綠惜地球環境事務總監朱漢強擔心，垃圾徵費實施日期會延遲。他表示，外國實施垃圾徵費後能減少兩成廢物，推算若本港延遲半年實行，將無法減少36萬噸廢物，亦影響公眾對政府實踐環保的信心。對於環保署目前在標書中要求，垃圾袋物料的原生塑膠和回收塑膠比例各佔一半，朱漢強認同有需要維持，但憂慮本地回收量不大，材料或出現短缺，建議政府設立1至2年過渡期，逐步增加使用回收塑膠物料的比例。