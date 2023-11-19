垃圾徵費｜環保署：料3至4人家庭每月垃圾開支約30至50元

政府將於明年4月1日實施都市固體廢物收費，屆時全港所有界別棄置的垃圾按量收費，料實施初期市民需時適應。垃圾收費分兩種模式，包括按袋或按標籤收費和按垃圾重量徵收入閘費。指定袋分九種大小，環保署表示，預計3至4人家庭，每日使用一個10公升或15公升的指定袋，每月垃圾收費開支約30元至50元。

垃圾袋售價由3毫至11元不等

第一種模式，即按袋或按標籤收費，適用於大部分住宅樓宇、工商業樓宇、村屋、地鋪等，將來大部分市民要丟掉一般垃圾，須先購買指定袋包妥垃圾。指定袋分九種大小，容量介乎3公升至100公升，以每公升垃圾0.11元計算，每個袋售價3毫至11元不等。

未能放進指定袋的大型垃圾，市民須為每件大型垃圾貼上指定標籤，方可棄置，指定標籤則劃一收費每個11元。市民將來可在數千個獲授權的零售點，包括超級市場、便利店、網上平台等，購買指定袋和指定標籤。

環境保護署環境保護主任(減廢及社區回收)簡煒堯指，預計3至4人家庭，每日使用一個10公升或15公升的指定袋，即每月垃圾收費開支約30元至50元。