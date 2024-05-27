垃圾徵費｜環團倡分階段推行　批若無限延期屬不負責任

消息指，政府不會如期在8月1日推行垃圾徵費，亦不會訂出具體日子，有關垃圾徵費路向將於今日(27日)下午在立法會交代。有環保團體認為，政府應該分階段推行垃圾收費，批評如政府將垃圾收費無限延期是不負責任的做法。

綠色和平項目主任譚穎琳在電台指，若政府不如期推行垃圾徵費，無助解決香港垃圾問題，做法不務實，是放棄了解決香港20年以來垃圾管理漏洞的契機。她建議政府可分階段推行垃圾徵費，8月1日先在政府處所推行，以作為榜樣，顯示政府有決心改善垃圾問題，同時要有配套及目標，並要設定KPI績效指標，例如要求減少一成垃圾量，再在半年後向立法會交代結果。

綠惜地球總幹事劉祉鋒指，如政府下午無公布垃圾徵費的具體實施日期，將是很不負責任，反映政府無決心推動減廢，20年來醞釀、諮詢和推動的法案現以這樣方式處理很兒戲。他認為在「先行先試」計劃中，部分試點垃圾量減少一至兩成，已屬很好的發展，建議政府部門亦應「落水」參與計劃，否則以難以推動社會積極減廢。

餐飲業界：若如期推行將造成困擾

然而，香港餐飲聯業協會會長黃家和指，政府若如期8月推行垃圾收費，將對業界造成困擾，業界擔心會增加人手及經營成本，過去大半年業界生意並無受惠兩地通關，反而因為通關令生意流失，業界已是經營艱難及「慳得就慳」。他指業界早已擔心要購置指定袋的費用，並引述有些較大型食肆酒樓計算每月開支或要增加8,000元甚至過萬元。