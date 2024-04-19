垃圾徵費｜環運會暫助5屋苑裝廚餘機　法團指無恆常資助難持續

公屋智能廚餘機有故障和滿載問題，私人屋苑廚餘機則有持續危機。環運會去年12月起接受私人屋苑申請資助安裝智能廚餘機，暫為5個屋苑安裝20部。而前年獲環保署回收基金另一計劃資助加裝智能廚餘機的將軍澳慧安園法團主席李小姐稱，資助結束後料難負擔廚餘機約2,000元的保養維修費，促政府恆常資助。有環保團體呼籲政府恆常資助私人屋苑廚餘機費用和清潔開支，增加參與誘因。 記者︰曾偉龍 環境運動委員會和環保署於去年12月底推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，當局料今年將批出15至20宗屋苑申請，涉約120部智能廚餘回收桶，而截至周二(16日)暫接到逾150個屋苑申請，批出其中約40個，並已於5個私人屋苑安裝約20部廚餘機。 將軍澳街坊聯會2022年獲環保署回收基金另一計劃批出631萬元，協助區內9個屋苑設置共21部智能廚餘回收桶，去年4月起陸續安裝，至今年2月廚餘總回收量為約80公噸，使用量約12萬次。 ▼廚餘機使用過程逐格睇▼

住戶料省三分之二垃圾徵費 其中有逾1,200戶的將軍澳慧安園去年4月在屋苑平台層裝設兩部智能廚餘機，每日約有100至150戶使用，推算有數百戶居民恆常使用。住戶古太表示，過去每日須倒垃圾一次，現時建立了分類廚餘習慣，可累積一般家居垃圾兩至三天才棄置，預料日後垃圾徵費可以節省約三分之二的費用。 慧安園業主立案法團主席李小姐表示，增設廚餘機增加保安和清潔人員工作量，例如須解答住戶的問題，以及增加清潔次數，惟所涉成本不多，但日後若失去政府資助，屋苑將難獨力支付約2,000元的保養維修費用，料被逼停止使用智能廚餘機。她建議政府應恆常資助私樓住戶分類廚餘，從源頭減廢，節省運輸和處理垃圾的成本，「由源頭資助，少好多下游嘅收垃圾cost(成本)，政府唔會蝕」。她表示，為推廣廚餘機，立案法團舉辦多場講座，並派員在廚餘機旁協助，推動住戶使用，「宣傳教育係最重要」。

倡廚餘機增噴殺蟲水功能 對於垃圾徵費或8月實施，李小姐並不樂觀，她擔心環保教育和回收配套不足，「罰款」不會減少垃圾，「(徴費後)唔會減少咗(垃圾)，只會扔去第二度」，無法達到環保目的。 將軍澳街坊聯會會長吳偉星表示，正協助慧安園等屋苑申請政府其他資助，料可延續廚餘機的資助至明年1月。他認為，智能廚餘機簡單易用，長者亦懂得使用，使用率視乎個別家庭的生活習慣，但若得到物管公司和業主立案法團配合宣傳，效果更佳。他又分享，根據經驗，派發廚餘桶對居民建立倒廚餘習慣有極大幫助，建議政府參考。他又提醒，廚餘機不宜擺放在近草叢或渠口的位置，否則容易惹來曱甴，建議廚餘機供應商考慮增加噴灑殺蟲水功能。