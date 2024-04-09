垃圾徵費「生死」續惹熱議 盧文端提考慮擱置 有議員指莫太早判死刑 環團：不應遇問題就縮

垃圾徵費8月能否正式實施仍有變數！目前政府正在全港14個地點推行「先行先試」計劃，首周顯示部分住戶參與率較低。全國僑聯前副主席盧文端指，垃圾徵費政策是上屆政府在泛政治化的高壓下訂出，從一開始就是不可能的任務，並建議政府考慮是否押後或完全停止計劃。有立法會議員建議，當局現時應推高「先行先試」的參與率；亦有議員建議倘措施如期實施，應有半年適應期，並向全港住戶派指定袋。 盧文端昨在報章撰文，指垃圾徵費引起社會廣泛爭議且愈演愈烈，市民對垃圾徵費抱怨之聲不絕於耳。他提到，政府將原定今年4月實施的垃圾收費改推「先行先試」，而試行引發「亂象」反映香港社會還沒有準備好，現階段不適宜推行垃圾徵費，建議政府在試行期結束後，重新考慮是否押後或完全停止計劃。 盧文端又指，垃圾徵費當年由激進反對派提出，形容「從一開始就是不可能完成的任務」；而上屆政府在環保的大帽子壓迫下接受，是一項對實際困難嚴重估計不足、不具備可行性的政策，無論甚麼時候實施，都會是極度困擾千家萬戶的「大頭佛」。「這也是有關政策一波三折、一再推遲實施的主要原因。」

倘衝擊政府謀發展非中央樂見 他說《基本法》23條立法後，政府重點工作是謀發展，不少社會人士擔心垃圾徵費爭議持續發酵，會衝擊香港聚焦謀發展的主旋律，認為若因垃圾徵費爭議阻礙特區政府實現工作重點轉移，相信也不是中央希望見到。盧文端強調，政府要擱置的只是垃圾徵費爭議，而不是環保大原則，香港要堅決擺脫環保道德綁架，下決心走一條符合香港實際的環保與發展的可行之道，認為第一步應先做好回收工作，在取得全面認可和成功後，再採取其他措施。 當年有份投贊成票的法案委員會副主席、民建聯何俊賢昨接受《有線新聞》訪問，指反對派當時以環保帽子推動，要特區政府、議員甚至市民接受一個他們未必完全準備得到的政策。他指每位投票議員都有責任，所以都會承擔，在新情況下要求政府做好準備後才落實，若試行效果不理想，再度押後是其中一個選項。據立法會記錄，2021年立法會通過垃圾收費時，於泛民總辭後，而出席會議的建制派全票贊成，最終以37比1通過，唯一反對票來自熱血公民的鄭松泰。 議員建議推高「先行先試」參與率 立法會議員郭偉強認為，社會不應太早為「先行先試判死刑」，建議若垃圾收費如期實施，應以6個月適應期作全港試行，向所有住戶派發指定袋。他表示，現時「先行先試」試點不足，憂市民現時猜度計劃是否如期推行，令「先行先試」收集的資訊不夠全面及精準。他指，很多國家在推動源頭減廢時都是邊做邊優化配套設施，過程以年為單位，期望香港以更謹慎態度對待「先行先試」。 立法會環境事務委員會主席劉國勳認為，當局現階段應該盡量推高「先行先試」參與率，期望下次會議交代下一步決定。 江玉歡：不如早些宣布無限期延後 立法會議員江玉歡今年1月去信環境及生態局並提出30條問題，昨日終收到環保署回信。江玉歡指，單看首五條的回覆，認為對於環保和源頭減廢是難以收效。她又指，「先行先試」計劃範圍極小，測試能力有限，與期再等，倒不如早些宣佈無限期延後。 綠領行動總幹事何漢威認為，垃圾徵費經多年討論，現時已到「臨門一腳」階段，不應遇到問題就退縮。他續指，徵費是大勢所趨，若未能如期實施是虛耗整個社會。