垃圾徵費｜田北辰：搞咗咁耐宣傳幾失敗 但希望明年1月1日推行措施勿放棄

政府宣布暫緩垃圾徵費，有立法會議員支持政府決定，認為是實是求是，認同徵費非唯一手段，希望政府繼續做好回收減廢政策。不過有議員希望政府不要放棄措施，建議在明年1月1日實施政策。 建議在明年1月1日實施政策 立法會相關委員會今日在會議討論措施，實政圓桌議員田北辰批評垃圾徵費一推再推，不少市民仍不清楚政策，「搞咗咁耐宣傳幾失敗」。但田北辰希望在明年1月1日推出垃圾徵費，免費派發指定垃圾袋，讓市民適應措施。

立法會環境事務委員會主席、民建聯的劉國勳則認為今次暫緩措施，是政府面對民意及現實情況的靈活做法，待各配套成熟及經濟明朗下再決定重推時機，是更負責任的做法。劉國勳認為垃圾徵費並非減廢回收的唯一手段，生產者責任制、「走塑」等也可以達到減廢及資源循環的目標，最重要做好宣傳教育，提高社會意識，同時增加配套，令環保減廢自然成為習慣。 另一民建聯議員梁熙認同暫緩措施是理性務實的做法。對於政府持續推動減廢政策，梁熙建議向參與「先行先試」計劃的居民提供禮券、更多綠綠賞積分等，讓居民從減廢中得益，感受到配合政策的好處。梁熙又認為單靠政府推動減廢工作並不足夠，他指正與一間科技公司合作，計劃下半年在港島東推出「ESG社區計劃」，透過應用程式記錄市民在「走塑」、回收、自備購物袋、支持ESG商戶、自備餐具等綠碳行為，讓市民賺取積分兌換餐廳折扣優惠等。