垃圾徵費｜綠色和平斥名存實亡　政府拒絕以身作則不負責任

政府今日公布不會如期在8月1日實施垃圾徵費，環團綠色和平斥與無限期擱置無異，意味政府對整體減廢政策欠缺決心，促請政府部門如期實行垃圾徵費、以身作則帶領社會減廢，同時訂立明確的減廢目標，切勿採取拖字訣，無視廢物問題的急切性。 綠色和平表示政府拒絕由部門率先實行垃圾徵費，只側重推動市民回收，及以末端焚化處理廢物，做法並非務實且不負責任。綠色和平認為市民並非反對減廢原意，而是對政府花費數以年計時間也未能為政策做好準備而失去信心。

綠色和平項目主任譚穎琳指出，是次公布的後續工作，聚焦向市民免費派發指定袋、增加回收配套，惟欠缺經濟誘因及實際減廢目標，與「先行先試計劃」或原先訂立的6個月適應期內的推廣措施並無分別，無疑是舊酒新瓶。綠色和平重申政府應盡快堵塞漏洞，落實生產者責任制，由源頭減輕整個社會處理廢物的負擔。 另一方面，環保團體地球之友對政府暫緩措施，以及對政府不訂立具體實施日子亦表示極度失望。對於有意見擔心垃圾徵費為市民帶來經濟負擔，地球之友指往往忽視了一個現實，目前香港的廢物處置成本正是由所有納稅人承擔，而不是讓污染者承擔其公平份額，拖延垃圾徵費只會令社會承擔環境成本和經濟成本。