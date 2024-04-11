垃圾徵費｜綠色和平邀45個家庭先行先試　近半家居垃圾屬即棄外賣及包裝

公民實驗的45個家庭需將家居垃圾分為3類，分別是外賣餐具、即棄包裝及一般垃圾，並收集到垃圾徵費指定袋。參與家庭一星期平均購買近3次外賣，一半家居垃圾屬於由產品附帶的即棄包裝垃圾。其中以2人家庭為例，平均每月徵費開支為40元，外賣及包裝垃圾佔21元，超過總體垃圾費一半。

垃圾徵費正進行「先行先試」計劃，環保組織綠色和平在上月則招募45個家庭參加為期一周的「先行先試」公民實驗，發現家居垃圾中，20%屬即棄外賣餐具、近30%屬於包裝垃圾。綠色和平認為政府應如期推行垃圾徵費，更需把握機會加快落實生產者責任制，規管連鎖企業源頭減廢，打破「企業生產，市民埋單」的現象。

倡落實源頭減包裝政策

綠色和平項目主任譚穎琳表示，公民實驗發現一半家居垃圾屬隨產品附帶的外賣餐具及包裝。這些垃圾在垃圾徵費政策下要由市民「埋單」，包括付費或負責回收的不公平現象。要扭轉這個情況，她建議政府應利用垃圾徵費專款，增撥資源推廣方重用餐具借還系統、落實源頭減包裝政策等。

中大社會創新研究中心教授胡嘉明表示，實驗結果可見家居垃圾並非全然與個人習慣有關，更受企業營銷和政府政策影響。政府應繼續完善廚餘等回收配套，商界應針對包裝和外賣垃圾等，推動環保簡約包裝、重用餐具借用服務等，增加全民減廢的信心，令垃圾徵費政策如期推行。