垃圾徵費｜網民問指定垃圾袋是否子彈打不穿？謝展寰：我哋係講緊一般垃圾袋啫

政府將於8月1日實施垃圾徵費，對於有網民質疑環保署發布的指定垃圾袋示範影片中，垃圾袋裝載物品後破損。環境及生態局局長謝展寰親自示範指定袋的拉力，指與一般膠袋無異，他指「我見到網上又有人問，『你啲膠袋係咪真係唔會爛？係咪子彈都打唔穿』，當然我哋係講緊一般垃圾袋啫」，他相信市民摸到垃圾袋後會安心。
立法會環境事務委員會討論當局準備垃圾徵費的工作進展，外界關注如何棄置大型垃圾。謝展寰舉例指，自己曾經同時棄掉不只一支地拖棍，有多種方式處理，可以收集多些長型物品紮起，貼上11元指定標籤一起扔掉，可以便宜些。民建聯立法會議員梁熙質疑，有多少家庭有足夠地方可以儲起幾支地拖棍再紮在一起，又問同樣情況可否應用在椅子上。謝展寰表示，光管、地拖棍等很多物品都可以回收，減少付費，而到實地演練時可以針對不同物品作示範。
謝展寰：不需要全民派指定袋
實政圓桌議員田北辰認為，當局一再推遲實施垃圾徵費，對政府威信不太理想，他又建議全民派發指定垃圾袋3個月。謝展寰認為不需要全民派發指定袋，又指不一定要由政府派發，全民均有責任，可以透過物管公司購買指定袋再派給住戶。
謝展寰認為市民對於執法表現過於恐慌，他提到其他地方推行垃圾徵費，均需3至5年慢慢改變社會習慣，呼籲大家毋須過份緊張。他強調政策有適應期，供大眾學習及改變，政策推行初期只會針對極端行為執法。