垃圾徵費｜網民問指定垃圾袋是否子彈打不穿？謝展寰：我哋係講緊一般垃圾袋啫

政府將於8月1日實施垃圾徵費，對於有網民質疑環保署發布的指定垃圾袋示範影片中，垃圾袋裝載物品後破損。環境及生態局局長謝展寰親自示範指定袋的拉力，指與一般膠袋無異，他指「我見到網上又有人問，『你啲膠袋係咪真係唔會爛？係咪子彈都打唔穿』，當然我哋係講緊一般垃圾袋啫」，他相信市民摸到垃圾袋後會安心。

立法會環境事務委員會討論當局準備垃圾徵費的工作進展，外界關注如何棄置大型垃圾。謝展寰舉例指，自己曾經同時棄掉不只一支地拖棍，有多種方式處理，可以收集多些長型物品紮起，貼上11元指定標籤一起扔掉，可以便宜些。民建聯立法會議員梁熙質疑，有多少家庭有足夠地方可以儲起幾支地拖棍再紮在一起，又問同樣情況可否應用在椅子上。謝展寰表示，光管、地拖棍等很多物品都可以回收，減少付費，而到實地演練時可以針對不同物品作示範。